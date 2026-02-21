€ 5.0974
Data actualizării: 10:09 21 Feb 2026 | Data publicării: 10:03 21 Feb 2026

Programul sportivilor români în penultima zi a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina
Autor: Iulia Horovei

Mihai Cristian Tentea și George Iordache jo iarna 2026

Sportivii români vor concura, sâmbătă dimineață, 21 februarie, în probele de bob, schi fond şi biatlon, în penultima zi a Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 de la Milano-Cortina.

Începând cu la ora 11:00, în manşele 1 şi 2, la bob, în proba rezervată echipajelor de patru persoane, vor evolua Mihai Tentea, Constantin Dinescu, Mihai Pacioianu şi George Iordache (locație: Cortina Sliding Center).

De la ora 12:00, la schi fond, 50 km mass start, vor concura Paul Pepene şi Gabriel Cojocaru.

România va fi prezentă și în proba de biatlon de Anastasia Tolmacheva, la 12.5 km mass start. Această probă poate fi vizionată de la ora 15:15 (locație: Anterselva Biathlon Arena).

Citește și: Moment teribil la JO de iarnă: Patinatoare scoasă pe targă, după ce lama adversarei i-a tăiat fața (VIDEO)

Lotul României la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 Milano-Cortina

Biatlon – Sat Olimpic Anterselva

6 sportivi (2 feminin, 4 masculin): Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea, George Buta, George Colțea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev

Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea și Cristian Moșoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal (feminin)

Bob – Sat Olimpic Cortina

4 sportivi + 1 rezervă (masculin): Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari,

Andrei Nica – rezervă

Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore – antrenor secund

Patinaj artistic – Sat Olimpic Milano

o sportivă (feminin): Julia Sauter

Antrenor: Roxana Luca

Sanie – Sat Olimpic Cortina

7 sportivi (3 feminin, 4 masculin): Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu, Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Șerban

Tehnicieni: Alexandru Comșa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund

Sărituri cu schiurile – Sat Olimpic Predazzo

4 sportivi (2 masculin, 2 feminin): Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber

Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund

Schi alpin – Sat Olimpic Cortina (feminin), Sat Olimpic Bormio (masculin)

2 sportivi (1 feminin, 1 masculin): Sofia Moldovan, Alexandru Ștefănescu

Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin), Andrei Burchiu – antrenor (masculin)

Schi fond – Sat Olimpic Predazzo

3 sportivi (1 feminin, 2 masculin): Delia Reit, Paul Pepene, Gabriel Cojocaru

Tehnicieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund

Snowboard – Sat Olimpic Livigno

două sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis

Tehnicieni: Kinda Geza – antrenor principal, Zoltan Reisz – antrenor secund.

 

Urmăriți DCNews și pe Google News

program jo 2026
Jocurile Olimpice 2026
