Exercițiul Sabrinei Voinea ar urma să fie reanalizat. Nadia Comăneci a primit mesaj de la Federația Internațională de Gimnastică

Nadiei Comăneci i s-a făcut promisiunea că exercițiul Sabrinei Voinea la sol va fi reanalizat, după contestația câștigată de SUA. În aceste momente, sunt mai multe plângeri depuse la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de către antrenor, de către federaţii. Se aşteaptă o soluţionare, dar va fi de durată, potrivit Antena 3.

Ce spune Nadia Comăneci

"Eu am plecat din tribună şi am alergat să le îmbrăţişez, pentru că era înainte de a primi aceasta notă contestată de americancă. Ana s-a simţit, săraca, umilită. A plâns, am îmbrăţişat-o pentru că a trecut printr-un moment extrem de dureros. Drama mea este nota Sabrinei, pentru că m-am uitat la toate videou-rile şi nu am văzut să fi pus călcâiul în afara liniei. Încă încercăm să revizuim acest video şi să îi întrebăm pe cei de la Federația Internaţională de Gimnastică unde a pus ea piciorul în afara covorului, pentru că ea are nevoie de claritate. S-a luat o deducţie neutră de o zecime care o punea pe locul trei", a spus Nadia Comăneci.

Ce spune antrenorul gimnastei

"Atât ieri cât și astăzi, am stat de vorbă la telefon cu Camelia Voinea, antrenoarea Sabrinei, şi ea era cu domnul Covaliu, de la Comitetul Olimpic şi Sportiv Roman, cu Nadia Comăneci şi făceau adrese către Tribunalul de Arbitraj Sportiv pentru revizuirea acestui exercițiu, pentru că noi ne plângem de această penalizare care nu există - Sabrina nu a ieşit din covor nici la plecare, nici la aterizare şi această penalizare de o zecime însemna medalia de bronz", a declarat Cristian Moldovan, la Antena 3.

"Nu ştiu dacă se va putea face această schimbare de notă"

"Să vedem dacă se va accepta schimbarea podiumului, pentru că, în general, toate contestaţiile se pot face doar până la afişarea notei următoarei sportive. Dacă nu s-a schimbat nota până când s-a afişat nota sportivei următoare, atunci nu ştiu dacă se va putea face această schimbare de notă, dar măcar cineva trebuie să răspundă pentru aceasta penalizare inexistenta", a mai spus antrenorul gimnastei.

Știre în curs...

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News