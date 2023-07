Un an până la JO 2024: Mihai Covaliu (COSR) explică așteptările de la sportivii români

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a afirmat, miercuri, în cadrul unui eveniment organizat pentru a marca un an până la startul Jocurilor Olimpice de la Paris 2024, că pentru COSR este o onoare şi o datorie să susţină sportivii români aflaţi în cursa de calificare şi pregătire pentru competiţia supremă.



"Iată-ne ajunşi în acest moment, timpul se scurge invariabil şi putem privi spre Paris inspirând de aici de la Arcul de Triumf aerul parizian. Ne pregătim pentru cel mai mare spectacol sportiv al planetei, care va avea loc anul viitor la Paris. Cu siguranţă aşa va fi, oraşul de pe Sena se va transforma în cea mai mare arenă sportivă, marile simboluri ale capitalei Franţei vor deveni parte din locaţiile olimpice. Acolo vor ajunge doar cei mai buni dintre cei buni, ştim cu toţii că nu este uşor, este un drum pe care vor merge doar cei mai bine pregătiţi. Doar ei vor rezista presiunii şi greutăţilor pe care le vor întâmpina în perioada următoare. Din fericire, avem sportivi care îşi doresc să urmeze exemplul marilor noştri campioni, mulţi dintre ei se întoarce victorioşi şi le mulţumim cu respect în faţa performanţelor lor. După cum ştiţi, au început deja calificările şi avem cinci sportivi de la atletism înot şi box care au biletul pentru Jocurile Olimpice. Urmează canoe, canotaj, lupte, gimnastică, scrimă, ciclism, tir, judo, tenis de masă şi sperăm că toţi cei care vor veni să se alăture echipei olimpice. Ca fost campion olimpic ştiu că una dintre cheile succesului este continuitatea în pregătire, dar ştiu că şi suportul financiar şi moral, participarea şi evaluarea competiţiilor sunt foarte importante. Suntem foarte atenţi la tot ce se întâmplă pe plan mondial şi suntem pregătiţi să intervenim prompt acolo unde este necesar în sprijinul sportivilor. Ştim cât de greu este drumul până la Jocurile Olimpice, dar ştiu că avem o echipă foarte bună pe care ne putem baza. Pentru noi, a-i susţine pe fiecare dintre ei, este o onoare şi o datorie. Avem o nouă generaţie de sportivi care la Jocurile Olimpice de la Paris vor ajunge la maturitatea care le va permite să se împlinească profesional", a declarat Covaliu.

El a precizat însă că există şi anumite federaţii, fără a le nominaliza, care nu îşi doresc să participe la Jocurile Olimpice.



"Din păcate avem şi câteva minusuri, sunt câteva federaţii care nici măcar nu îşi propun să ajungă la Jocurile Olimpice şi acest lucru este regretabil. Noi, împreună cu partenerii noştri suntem pregătiţi să fim alături de ei, de toţi cei care îşi desfăşoară activitatea în centrele olimpice, suntem în aceeaşi echipă pentru Team România. Societatea noastră are nevoie de exemple pozitive, de oameni curajoşi şi dedicaţi unor principii care respectă regulile jocului. Am spus că încă sunt federaţii sportive care nu îşi doresc să meargă la Jocurile Olimpice din diverse motive. Ei ştiu foarte bine, noi suntem aici să-i susţinem, dar binele cu forţa ştim că nu se poate face. Şi nu vom face acest lucru. În momentul în care cineva îşi doreşte să facă parte din echipa olimpică şi să se califice la Jocurile Olimpice noi suntem pregătiţi împreună cu partenerii noştri, cu Guvernul României, să-i susţinem să îi ajutăm, să le oferim resursele de care au nevoie. Şi suntem convinşi că în felul acesta numărul sportivilor calificaţi va creşte, implicit speranţele la medalii vor fi mai mari. Sunt câteva federaţii, nu vorbim despre federaţiile care sunt în programul olimpic, sunt alte federaţii, care ar putea, şi nu vreau să dau niciun nume, dar mesajul este foarte clar. Sunt federaţii care pot, sau care trebuie să schimbe ceva pentru a putea, despre asta este vorba", a completat Covaliu.



Oficialul COSR a menţionat că anul viitor se vor împlini 100 de ani de la prima medalie românească obţinută la Jocurile Olimpice: "Anul viitor se împlinesc 100 de ani de la câştigarea primei medalii olimpice pentru România, la rugby masculin. De asemenea, anul viitor aniversăm 110 ani de la înfiinţarea mişcării olimpice în România. La Paris, românii vor avea casa olimpică, locul în care ne vom bucura de medalii împreună cu suporterii şi familiile, unde vom simţi spiritul olimpic, pentru că acolo Pierre de Coubertin a pus piatra de temelie a Jocurilor Olimpice moderne".



Preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport, Elisabeta Lipă, a afirmat că îşi doreşte ca România să urce mai sus de locul 45 în clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice.

"Pare departe când te gândeşti că mai e un an, dar timpul este scurt, pentru că el se măsoară în secunde care trebuie recuperate zi de zi la antrenamente. Suntem obligaţi să sprijinim aceşti sportivi minunaţi care au demonstrat că pot face această performanţă mare şi care au nevoie de susţinerea noastră. Preşedinţii de federaţii îmi transmit că vor să facă performanţă, că au nevoie de sprijinul meu. Am mai spus-o, toţi care vor să realizeze înalta performanţă le spun că îmi doresc enorm să scăpăm de acel loc 45 pe care ne situăm la Jocurile Olimpice în clasamentul pe naţiuni şi îmi doresc ca Parisul să fie mult mai frumos pentru delegaţia României. Pentru că potenţial avem, dar nu este suficient, trebuie să punem la bătaie toată susţinerea, toate inteligenţa şi cercetarea de care avem parte şi să o punem în slujba acestor sportivi minunaţi, pentru că ei sunt în stare să răstoarne acest loc", a declarat Lipă.



Ea a afirmat că îşi doreşte să fie "cloşca cu puii de aur" a sportului românesc, fiind dispusă din poziţia de presedinte al ANS să-i ajute pe sportivi.



"Eu ştiam că sunt Cloşca cu puii de aur pentru sportivii Federaţiei Române de Canotaj, dar mă bucur că acum sunt Cloşca cu puii de aur pentru sportul românesc, pentru că sportivii români merită tot ce este mai bun, merită toată susţinerea şi atenţia noastră, ca ei să ne reprezinte cât mai bine şi mai frumos la Jocurile Olimpice. Avem un an de speranţă, de determinare, de sacrificii, ambiţii, deznădeje, dar şi de multă dorinţă. Sunt trăiri pe care orice sportiv le trăieşte pentru că îşi doreşte să cucerească medalii. Dacă închid ochii şi rememorez cele şase participării ale mele la Jocurile Olimpice chiar îmi vine să plâng, pentru că am încercat să reprezint ţara cât mai bine şi asta îmi doresc de la sportivi. Meritaţi toată susţinerea noastră şi să trăiţi aceste sentimente unice atunci când urci pe podiumul olimpic. La Paris vă aşteaptă nişte competiţii foarte grele, dar am mare încredere în voi, pentru că aţi demonstrat de atâtea ori că puteţi. Iar eu, ca preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport, alături de partenerul nostru Comitetul Olimpic şi Sportiv Român avem obligaţia să vă susţinem cu tot ceea ce este mai bun şi mai performant în drumul vostru către Paris. Mie nu trebuie să îmi cereţi, pentru că ştiu ce vă lipseşte, eu am simţit şi am trăit, şi asta încerc să fac din această poziţie, pentru că destinele sportului românesc stau şi mâinile mele. Chiar dacă la acest moment visteria este goală, am mari speranţe că îşi va reveni la normal, iar voi nu aveţi de ce să vă panicaţi", a precizat preşedinta ANS.



Ea a avut şi un mesaj pentru cei care mimează performanţa: "Pentru cei care mimează performanţa şi au ca obiectiv cheltuirea banilor, vă spun că niciodată nu voi fi partenerul unei asemenea federaţii şi voi face tot ceea ce îmi stă în putinţă să fiu un partener doar alături de cei care îmbrăţişează aceleaşi valori cu mine, înalta performanţă".



Secretarul de stat în cadrul Ministerul Afacerilor Externe, Luca Niculescu, fost ambasador al României în Franţa, a donat Comitetului Olimpic şi Sportiv Român un act de la ediţia Jocurilor Olimpice din 1924, la care a participat un membru al familiei Economu, din care se trage: "Am găsit acest document între hârtiile familiei, este vorba despre unul dintre fraţii străbunicului meu, Mircea Economu, care era trimis delegat la Jocurile Olimpice de la Paris. Era semnat de secretarul general al comitetului olimpic român şi mai e aici şi o diplomă semnată de Pierre de Coubertain atunci când s-a întors. Cei din lumea rugby-ului cunosc familia Economu, pentru că ei au adus rugby-ul în România la începutul secolului XX. Ministerul de externe, ambasada României la Paris sunt şi vor fi alături de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român", a afirmat Niculescu.



La rândul său, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Franţei, Philippe Wieber, a subliniat că Franţa va face toate eforturile pentru a primi vizitatorii şi invitaţii din întreaga lume, "în cele mai bune condiţii de siguranţă, organizare, de responsabilitate socială şi ecologică".



De asemenea, porivit acestuia, pentru prima dată în istoria Jocurilor Olimpice, fanii sportului din întreaga lume vor avea ocazia de a interacţiona direct cu sportivii şi de a-i sărbători pe cei medaliaţi, în Champions Park, un spaţiu special ce va fi construit la picioarele Turnului Eiffel.



Pe de altă parte, reprezentantul ambasadei Franţei şi-a exprimat speranţa că "Jocurile Olimpice de la Paris vor reprezenta o ocazie pentru sportivii români de a-şi pune în valoare talentul cu care au uimit de atâtea ori întreaga lume, cucerind numeroase medalii, ca rezultat al muncii depuse, precum şi de a crea amintiri de neuitat".



Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a organizat, miercuri, la Casa Olimpică un eveniment prin care a marcat un an până la startul celei de-a 33-a ediţie a Jocurilor Olimpice, de la Paris 2024.

Până în acest moment România are calificaţi la Jocurile Olimpice de la Paris 5 sportivi de la 3 discipline: Andrea Miklos şi Delvine Relin Meringor (atletism), David Popovici şi Vlad Stancu (înot) şi Lăcămioara Perijoc (box).



La eveniment au participat membrii COSR, preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport, Elisabeta Lipă, preşedinţi de federaţii sportive, foşti campioni români şi sportivi calificaţi sau aflaţi în cursa pentru obţinerea unui bilet la JO 2024.



Cea de-a 33-a ediţie a Jocurilor Olimpice de vară va avea loc la Paris între 26 iulie şi 11 august 2024, scrie Agerpres.

