Catastrofă în Brazilia: Inundații fără precedent afectează milioane de oameni /video

Capitala statului, Porto Alegre, se numără printre localitățile afectate. Situația în orașul de 1,3 milioane de locuitori este critică, fiind izolat aproape complet de inundații. Aproximativ 80% din populație nu are acces la apă curentă după ce cinci din cele șase stații de tratare au fost scoase din funcțiune, scrie BBC.

I don't say this lightly - but the floods in Porto Alegre, Brazil, are looking comparable to what Katrina did to New Orleans in 2005 -- massive evacuations, water & power outages, key infrastructure damaged, parts of city unlivable, possible long-term consequences pic.twitter.com/3AS1LLXMEk

Suzan, o locuitoare din Porto Alegre, descrie situația drept inimaginabilă: „Sunt mii de oameni care și-au pierdut casele. Nu mai avem apă nicăieri.” „Mama mea soacră are 90 de ani și a trebuit să fie evacuată în brațe de salvatori. Este incredibil ce se întâmplă”, adaugă ea.

Primarul orașului a impus raționalizarea apei potabile, distribuția făcându-se cu cisterne. Eforturile echipelor de salvare sunt îngreunate de bande infracționale care fură bărci. „Au fost jefuite case și ambarcațiuni. Este o situație deplorabilă care trebuie condamnată,” a declarat un purtător de cuvânt al președinției.

Autoritățile au lansat apeluri către oricine deține bărci să le pună la dispoziția echipelor de salvare, mii de rezidenți așteptând să fie evacuați din zonele afectate. Zeci de mii de oameni au fost nevoiți să-și abandoneze locuințele.

This is in Rio Grande do Sul (Brazil) now. Friends sending messages as they are escaping the flood. River raised by 5.3 meters. People had to be moved standing in trucks. Families torn apart. Hundreds of thousands evacuated in ~300 cities lacking basics like clean water & food. pic.twitter.com/rIcbipsscR