Primarul din Gorj, admirator al lui Ceaușescu și Putin, acuzat că a lovit cu mașina o tânără și a fugit de la locul accidentului: Scenariu demn de filmele lui Sergiu Nicolaescu

Primarul din localitatea Stejari, județul Gorj, Robert Păiuși a lovit cu mașina o femeie ce avea un copil în brațe și apoi a fugit de la locul accidentului. Acesta a încercat să șteargă urmele producerii accidentului. El și-a reparat oglinda care fusese afectată în urma impactului.

Apoi, Robert Păiuși s-a evidențiat și prin faptul că, imediat după incident, s-a baricadat în birou și a început un live pe Facebook în care a susținut că incidentul este de fapt, o înscenare.

Agenții de poliție s-au deplasat spre biroul primarului din Stejari. După ce l-au testat pentru consum de alcool, etilotestul indicând zero, polițiștii au făcut testele pentru droguri, unde edilul ar fi ieșit pozitiv.

Acum, primarul este cercetat pentru vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducere sub influența substanțelor psihoactive.

"Scenariul a la Sergiu Nicolaescu"

"În urma testării șoferului cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive. Menționăm că aceasta nu reprezintă probă în cadrul dosarului penal, persoana fiind condusă la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului de substanțe interzise", a precizat Ionela Nanu, purtător de cuvânt al IPJ Gorj.

"În fața mea erau cei de la AUR. Am încetinit mașina m-am dat pe mijloc, să poată trece. Ulterior, după ce am început să mă deplasez, cineva mi-a dat cu pumnul în oglindă. În momentul în care am vrut să mă dau jos, am văzut ca deja veneau spre mine, agitați. Mi-am continuat mersul și ajuns la primărie, unde am constatat că oglinda nu avea nimic, doar scăpase din acele clipsuri. Acum, cei de la AUR au venit (cu acuzația, n.r.) că am dat peste ei, că i-am lovit, că au chemat salvarea. Vă dați seama, scenariu a la Sergiu Nicolaescu", a relatat primarul Robert Păiuși, conform Antena 3 CNN.

Păiuși, nostalgic după după Ceaușescu și admirator al lui Putin

Edilul a atras de mult atenția oamenilor pe rețelele de socializare. Pe biroul său ține o cană cu imaginea liderului de la Kremlin, dar și o poză cu Nicolae Ceaușescu. Primarul spune că se inspiră din politica de dinainte de '89 și nu numai, iar drogurile depistate ar fi "tratamente psihiatrice" potrivit Digi 24.



