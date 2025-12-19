€ 5.0896
Marcel Ciolacu preia conducerea CJ Buzău după victoria din alegerile parțiale: De azi începem să construim împreună
Data publicării: 15:11 19 Dec 2025

Marcel Ciolacu preia conducerea CJ Buzău după victoria din alegerile parțiale: De azi începem să construim împreună
Autor: Tiberiu Vasile

Marcel Ciolacu preia conducerea CJ Buzău după victoria din alegerile parțiale: De azi începem să construim împreună Marce Ciolacu, Președintele Consiliului Județean Buzău din partea PSD. Inquam Photos / Ovidiu Micsik
 

Marcel Ciolacu a participat la alegerile parțiale pentru președinția Consiliului Județean Buzău de pe 7 decembrie 2025, unde a obținut funcția cu aproximativ 52% din voturi.

Marcel Ciolacu a participat la alegerile parțiale pentru președinția Consiliului Județean Buzău de pe 7 decembrie 2025, unde a obținut funcția cu aproximativ 52% din voturi, depășindu-i clar pe principalii săi contracandidați, printre care reprezentantul AUR, Ștefăniță-Alin Avrămuță, dar și candidatul susținut de PNL-USR, Mihai Răzvan Moraru.

Astăzi, la preluarea mandatului de președinte al Consiliului Județean Buzău, Ciolacu a adresat un mesaj în care a subliniat responsabilitatea față de comunitatea locală. El a promis un mandat axat pe investiții publice, atragerea investițiilor private, eficiență și dialog cu cetățenii și mediul economic

"De aceea, de azi începem să construim împreună. Cu seriozitate, respect și cu toată energia mea"

"Astăzi, nu am preluat doar mandatul de președinte al Consiliului Județean Buzău, ci și o datorie față de oamenii locului unde m-am născut, am crescut și am învățat ce înseamnă comunitatea. 

Ca orice buzoian, îmi doresc un județ în care tinerii să rămână, în care părinții să se simtă în siguranță, în care bunicii să aibă acces la servicii medicale decente. Știu că un județ nu se dezvoltă prin vorbe, ci prin decizii curajoase și efort zilnic. De aceea, de azi începem să construim împreună. Cu seriozitate, respect și cu toată energia mea. 

Îi mulțumesc președintelui Sorin Grindeanu pentru că a fost azi alături de mine, ca și tuturor celorlați colegi din PSD. Îi asigur pe toți că voi lucra în parteneriat cu primarii din toate localitățile, pentru a continua proiectele de dezvoltare locală. 

Mandatul meu va fi despre investiții publice, despre atragerea investițiilor private, despre eficiență și dialog constant cu cetățenii și mediul economic. Fiindcă dezvoltarea nu are culoare politică. Are doar o direcție: înainte!

Iar atunci când administrația și comunitatea trag în aceeași direcție, nimic nu rămâne imposibil", a postat Marcel Ciolacu pe rețelele sociale.

