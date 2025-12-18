€ 5.0911
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0911
|
$ 4.3417
 
DCNews Stiri Alexandru Rogobete anunță schimbări majore în organizarea spitalelor publice
Data publicării: 22:23 18 Dec 2025

Alexandru Rogobete anunță schimbări majore în organizarea spitalelor publice
Autor: Dana Mihai

ministrul-rogobete_04565600 Foto Dana Mihai - DC News
 

Alexandru Rogobete a anunțat, într-o postare pe Facebook, că în ședința de Guvern de astăzi au fost adoptate modificări legislative importante.

Ministrul Sănătății a explicat că avem nevoie de reguli mai clare în spitalele publice și responsabilități bine definite.

"Tot în ședința de Guvern de astăzi, am făcut un pas important pentru organizarea corectă a sistemului de sănătate.
Prin modificările legislative adoptate, punem ordine în modul în care funcționează spitalele publice: reguli mai clare, responsabilități bine definite și organizare adaptată realității fiecărei unități medicale. 

Ambulatoriile de specialitate pot fi organizate mai eficient, inclusiv cu program extins până la ora 20:00, acolo unde există adresabilitate și capacitate. Asta înseamnă acces real la consultații pentru pacienți, mai puțină presiune pe urgențe și continuitate în îngrijirea medicală.

Schimbarea modului de finanțare a spitalelor

Facem, în același timp, pasul necesar în finanțare: ieșim treptat din logica „numărului de paturi” și mergem către o finanțare care reflectă activitatea reală din spitale — servicii medicale efectiv realizate și răspuns concret pentru pacient.

Prin modificarea de astăzi, creăm cadrul pentru înființarea programului de finanțare a cabinetelor de stomatologie din sistemul public, cu finanțare directă de la Ministerul Sănătății, prin Programul Național AP-STOMA. Este o schimbare importantă, care aduce stomatologia în zona de prevenție, intervenție rapidă și acces pentru copii și adulți.

Citește și: Bani mai mulţi pentru CNAS. "Garanţia că pacienţii îşi pot continua tratamentul fără întreruperi"

De asemenea, am clarificat cadrul legal prin care cultele religioase recunoscute pot înființa și organiza unități sanitare, inclusiv spitale sau centre medicale de îngrijiri paliative, pentru a completa rețeaua de servicii medicale acolo unde este nevoie.

Un sistem bine organizat înseamnă reguli clare, responsabilitate și servicii construite în jurul pacientului. Încrederea se construiește prin fapte. Încrederea ne face bine", a scris Alexandru Rogobete, pe Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alexandru rogobete
spitale publice
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
A murit Mircea Coșea. Bogdan Chirieac: A fost un patriot extraordinar, un om care toată viața lui a ținut cu România
Publicat acum 25 minute
Trump cere Ucrainei să accelereze negocierile de pace cu Rusia
Publicat acum 54 minute
Mircea Coșea a murit. Elena Cristian: Breasla analiștilor economici a pierdut un stâlp. O să ne fie greu să nu vă mai sunăm zilnic
Publicat acum 57 minute
Democraţii americani publică noi imagini cu Epstein / foto în articol
Publicat acum 57 minute
Profesorul Mircea Coșea, colaborator DC News și DC Business, a murit. România pierde un mare analist
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Dec 2025
Horoscop 2026. Top trei zodii care vor avea un an memorabil
Publicat pe 16 Dec 2025
Rezultatele necropsiei în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Prima declarație publică a iubitului cu 50 de ani mai tânăr
Publicat pe 17 Dec 2025
Doliu în România, a murit Simona Popescu. Emil Constantinescu dezvăluie ce a făcut pe patul de spital. ”Nu este durere mai mare”
Publicat pe 17 Dec 2025
Acuzații fără precedent în sistemul judiciar: Șefa Curții de Apel București a primit o vizită surpriză în birou
Publicat pe 16 Dec 2025
Nebunie în justiție. „Eroina” Raluca Moroșanu, pusă sub semnul incompatibilității
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close