DCNews Sanatate Bani mai mulţi pentru CNAS. "Garanţia că pacienţii îşi pot continua tratamentul fără întreruperi"
Data publicării: 12:58 18 Dec 2025

Bani mai mulţi pentru CNAS. "Garanţia că pacienţii îşi pot continua tratamentul fără întreruperi"
Autor: Florin Răvdan

598323588_847718844894543_1371928189371236984_n Facebook Alexandru Rogobete
 

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, a anunţat că Guvernul României a decis alocarea unor sume suplimentare pentru CNAS. Banii vin din Fondul de Rezervă.

"Încrederea se construiește prin decizii clare și asumate.

Iar astăzi, în ședința de Guvern, am făcut un pas necesar pentru ca sistemul de sănătate să funcționeze fără sincope și pentru ca pacienții să nu fie puși în situația de a aștepta.

Guvernul a aprobat alocarea a 1,9 miliarde de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru suplimentarea bugetului Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (CNAS). Este o măsură care asigură continuitatea finanțării în sănătate până la finalul anului.

Concret, această decizie înseamnă:

Finanțare esențială pentru decontarea medicamentelor compensate și gratuite, pentru tratamentele din programele naționale de sănătate și pentru serviciile medicale din spitale.

Este garanția că pacienții își pot continua tratamentele fără riscul unor întreruperi.

CNAS funcționează autonom, însă responsabilitatea mea este să intervin atunci când apar vulnerabilități care pot ajunge la pacient.

Această decizie corectează un necesar care nu a fost anticipat și previne apariția unor blocaje cu impact direct asupra oamenilor.

Această măsură:

• previne acumularea de restanțe

• reduce riscurile juridice generate de întârzierile la plată

• asigură funcționarea continuă a sistemului de sănătate până la finalul anului

Mulțumesc mult ministrului finanțelor, Alexandru Nazare, pentru prietenie, colaborarea constantǎ și implicarea permanentǎ pentru sănătatea românilor. Sănătatea nu poate fi pusă pe pauză.

Când apar riscuri reale pentru pacienți, intervenim rapid și cu soluții concrete.

Asta înseamnă să pui oamenii pe primul loc", a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.

fondul de rezerva
cnas alocare bugetara
alexandru rogobete
