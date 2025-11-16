Avocatul clinicii unde a murit un copil de doi ani îl contrazice pe ministrul Rogobete: Exista toată aparatura pentru anestezie

Declaraţia vine la scurt timp după ce ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a spus că în clinică nu existau echipamentele necesare pentru anestezie generală.

De asemenea, avocatul clinicii a anunţat că are loc o investigaţie internă pentru a se afla cum s-a ajuns ca activitatea în acel corp de clădire să înceapă înainte de obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare.

"Adresez condoleanţe familiei şi le transmitem pe această cale că îndurerea pe care o simţim noi nu poate fi la fel de mare, dar este prezentă. Şi aş vrea să încercăm să le spunem că vom face tot ce ne va sta omeneşte în putinţă să aflăm ce s-a întâmplat cu adevărat acolo, alături de autorităţi şi organele de control. În ceea ce priveşte afirmaţiile tatălui fetiţei şi preluate ulterior de ministrul Sănătăţii, ce pot spune cu certitudine este că locaţia respectivă avea absolut toate echipamentele medicale necesare: aparat de anestezie, defibrilator, monitoare. Nu e adevărată afirmaţia că nu existau echipamentele, din contră, dotarea de acolo era peste cea a oricărui spital de stat", a declarat Valerică Tudor la Antena 3 CNN.

"Vă referiţi la clădirea care nu avea autorizaţie de funcţionare, înţeleg?", a întrebat jurnalista Mihaela Bîrzilă.

"Strict la locaţia unde a fost făcută intervenţia, care de fapt era o extindere a vechii clinici, care avea autorizaţie şi unde s-au făcut poate mii de asemenea intervenţii", a mai spus avocatul.

"Ministrul Sănătăţii are informaţiile greşite"

"Eu pot spune doar o realitate şi îmi asum ce spun. Domnul ministru are informaţii complet greşite, preluate probabil emoţional din alte surse. Dar eu vă spun că această aparatură exista, era peste media existentă într-un spital de stat, era perfect funcţională, şi acolo au fost doi medici ATI care au făcut tot ce le-a stat în putere să salveze acest copil. Nu putem şti acum cauza medicală, dar din punct de vedere echipamente necesare şi pregătire profesională, vă asigur că totul a fost la cel mai înalt standard", a mai punctat avocatul clinicii.

Anchetă internă la clinică

"(...) Şi noi am demarat o anchetă internă pentru a vedea cum s-a ajuns într-o astfel de situaţie. Eu nu pot să confirm sau să infirm ce ştia patronul clinicii. Cert e că din perspectiva administrativă există această chestiune a autorizaţiei finale, însă eu aş vrea să separăm acest incident administrativ de vreo eventuală culpă în exercitarea actului medical. Dacă există, va fi stabilită de Colegiul Medicilor şi IML. Dar dotările clinicilor erau conforme cu orice fel de standarde. După părerea mea sunt două chestiuni separate. Sigur că lipsa autorizaţiei poate induce o emotivitate", mai spune Valerică Tudor.

Resuscitarea a durat 3 ore

"Tot procesul de resuscitare a durat circa trei ore, nu a fost chemat niciun avocat, nu s-a intervenit la niciun fel de DVR-uri sau camere, nu s-a pus problema vreunei muşamalizări. Ne-am pus la dispoziţia organelor de urmărire penală, am dat toate documentele necesare, se vor face toate investigaţiile, colaborăm din toate punctele de vedere, pentru că şi noi vrem să aflăm toate cauzele care au dus la această tragedie", a continuat avocatul.

"Mi-e greu să cred, dle avocat, că nişte medici care lucrează la această clinici au intrat de capul lor să facă o intervenţie, să presupunem că asta ar fi fost prima, în această clădire dacă nu aveau permisiunea celor care se ocupă de clinică. Manager, patron", a intervenit din nou moderatoarea.

"Asta vrem şi noi să aflăm, unde se află responsabilitatea. Medicii în niciun caz nu pot fi vinovaţi de această situaţie, una administrativă. Nu vreau să fac nicio afirmaţie dacă managerul sau altcineva este răspunzător. Ce vreau să subliniez este că vom face tot ce putem, administrativ, să găsim unde a existat problema şi cum s-a ajuns în această situaţie", a completat avocatul.