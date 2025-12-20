Soluții împotriva dezinformării din sănătate, premiate la HealthON Hackathon. Rogobete: România are tineri inteligenți

Tineri inovatori s-au reunit, zilele acestea, la evenimentul HealthON Hackathon, pentru a lucra la soluții pentru provocările reale din sănătate. Prevenția, screeningul, medicamentele și combaterea dezinformării au fost printre principalele subiecte pe care s-au concentrat aceștia.

„Am plecat mai odihnit decât am venit. Și nu spun asta des. Am plecat cu energie, cu entuziasm și cu o convingere puternică: România are tineri inteligenți, conectați la realitatea din sănătate, care pot produce schimbare reală. Studenți, medici, farmaciști, cercetători, specialiști IT – oameni care nu stau pe margine, ci vin cu soluții”, a spus ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Proiectul câștigător: combaterea dezinformării cu ajutorul AI

13 echipe și peste 50 de participanți au lucrat la probleme reale ale sistemului de sănătate: prevenție, screening, combaterea dezinformării, inovație în medicamente, colaborarea dintre cercetare și industrie.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, alături de câștigătorii MindBugs Discovery

„Proiectul câștigător, MindBugs Discovery, arată o direcție extrem de importantă: folosirea inteligenței artificiale pentru combaterea dezinformării în sănătate. Pentru că adevărul trebuie apărat cu argumente, nu lăsat să fie îngropat sub zgomot. Într-o realitate în care neîncrederea și informațiile false fac victime reale, „Încrederea ne face bine” nu este doar un slogan, ci un proiect de sănătate publică. Informarea corectă, constantă și profesionistă poate preveni îmbolnăviri, reduce presiunea pe spitale și salva vieți”, a mai spus ministrul.

Multe dintre aceste idei pot deveni rapid proiecte europene, potrivit Ministerului Sănătății, care a spus că punctat că „munca tinerilor contează”.

Premiile au fost susținute de partenerii din sănătate, iar echipele câștigătoare vor rămâne conectate la proiectele în derulare ale ministerului.

Evenimentul HealthON Hackathon este organizat de PALMED, în parteneriat cu Ministerul Sănătății.