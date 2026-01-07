€ 5.0905
Realitatea din Spitalul de Urgență Buzău, în cifre: 1562 de pacienți, în 6 zile, cu doar 3 medici pe tură
Data actualizării: 21:40 07 Ian 2026 | Data publicării: 21:25 07 Ian 2026

Realitatea din Spitalul de Urgență Buzău, în cifre: 1562 de pacienți, în 6 zile, cu doar 3 medici pe tură
Autor: Andrei Itu

spital medici Imagine dintr-un spital cu medici. Sursa foto: Freepik
 

Colegiul Medicilor din România (CMR) a transmis miercuri seara un mesaj după moartea unui tânăr la Spitalul Județean Buzău.

Colegiul Medicilor din România, prin vocea prof. dr. Cătălina Poiană - președinte al Colegiul Medicilor din România, a precizat că, în situația "în care se va dovedi că a existat o greșeală medicală, cel vinovat trebuie să răspundă".

Mesajul Colegiului Medicilor din România

”1562 de pacienți în doar 6 zile consultați de doar 3 medici pe tură.

Realitatea acestor zile la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău.
Aici un tânăr a murit și este o tragedie.

O viață pierdută, o familie îndurerată, un sistem medical aflat iarăși în tensiune. Ne exprimăm întreaga compasiune față de familia tânărului care a murit. Înțelegem pe deplin interesul public și dorința oamenilor de a afla adevărul.


Cu toții vrem răspunsuri. Dar tocmai pentru că este vorba despre viață și despre responsabilitate, considerăm că aceste răspunsuri trebuie să vină în urma unei anchete corecte, riguroase și obiective. Raportul medico-legal alături de întreaga anchetă într-un astfel de caz sunt cele care vor stabili ce s-a întâmplat.


Până atunci, trebuie să respectăm un principiu fundamental: prezumția de nevinovăție.
Dacă se va dovedi că a existat o greșeală medicală, cel vinovat trebuie să răspundă.
Dar vă rugăm să așteptăm rezultatul anchetei, să nu politizăm și să avem încredere în medicii profesioniști și corecți care își fac datoria față de pacienți.


În această seară am aflat de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău că din data de1 ianuarie până ieri, în data de 6 ianuarie la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului s-au prezentat 1562 de pacienți, ce au fost consultați de doar 3 medici.  


În data de 2 ianuarie au fost 307 prezentări, iar în data de 3 ianuarie 309 prezentări.
Toți trebuie să înțelegem acest volum imens de muncă, vorbim de o presiune foarte mare și atunci cred că medicii care muncesc și sunt alături de pacienți trebuie susținuți corect.


Nu luăm apărarea nimănui, dar trebuie să spunem și lucrurilor pe nume: medicii, mai ales cei din unitățile de primiri urgențe au un volum imens de cazuri pe care trebuie să le gestioneze.
Respectul pentru pacient și responsabilitatea față de profesia medicală merg împreună.
Trebuie să avem însă și respect și pentru medicii corecți și profesioniști care își fac datoria.
Avem obligația de a păstra echilibrul și de a căuta adevărul cu decență.

Vă mulțumesc,
prof. dr. Cătălina Poiană
Președinte, Colegiul Medicilor din România", se arată într-un mesaj postat pe rețelele sociale.

 

Amintim că un tânăr pe nume Gabriel, de 25 de ani, a murit pe patul de spital, la trei zile după ce a fost rănit într-un accident produs la Vernești.  Gabriel ar fi avut o fractură de femur, iar rudele și prietenii acuză personalul medical că nu l-ar fi operat la timp.

Vezi și - Protest la Spitalul Județean de Urgență Buzău, după decesul unui tânăr de 25 de ani - VIDEO

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

spital buzau
colegiul medicilor din romania
