Subcategorii în Stiri

Cifre dureroase: 70% dintre copiii morți de rujeolă din Europa provin din România. Ministrul Sănătății: De moartea acestor copii cine răspunde?
Data actualizării: 15:11 23 Feb 2026 | Data publicării: 15:04 23 Feb 2026

EXCLUSIV Cifre dureroase: 70% dintre copiii morți de rujeolă din Europa provin din România. Ministrul Sănătății: De moartea acestor copii cine răspunde?
Autor: Doinița Manic

imagine cu un copil care doarme România e pe primul loc în Europa la numărul de copii morți de rujeolă, avertizează ministrul Sănătății. Foto: Pixabay

Ministerul Sănătății, Alexandru Rogobete, trage un nou semnal de alarmă în privința ratei mici de vaccinare din România care duce la decese ce pot fi prevenite prin imunizare.

Alexandru Rogobete a vorbit despre măsurile întreprinse de Ministerul Sănătății pentru creșterea ratei de vaccinare, în contextul în care România are tot mai mulți restanțieri la acest capitol. Suntem pe primul loc din Europa la numărul de copii morți din cauza rujeolei, iar cifrele devin din ce in ce mai alarmante din cauza dezinformărilor promovate de anti-vacciniști pe rețelele sociale, încă insuficient combătute de cadrele medicale.

"Semnalul de alarmă este tras demult, încă de pe vremea când domnul ministru Rafila discuta despre vaccinare și cifrele arătau cam rău. Nu s-au îmbunătățit foarte mult din păcate, deși au apărut programe specifice de vaccinare, spre exemplu programul pilot început cu vaccinarea în farmacii care apoi se extinde, o serie de măsuri care să ușureze și care să vină în sprijinul oamenilor și nu doar al oamenilor, ci și al autorităților, al serviciilor medicale, tocmai pentru ca rata vaccininării să crescă. HPV-ul, spre exemplu - în Parlament a fost crescută vârsta de gratuitate și mai mult. Acolo din fericire există o creștere semnificativă a ratei de vaccinare, problema este pentru celelalte zone.

Cred că pe lângă zona administrativă, unde sigur putem veni cu tot felul de modificări și cu tot felul de programe pentru medicii de familie în special și nu doar, cred că ține mult și de ceea ce se întâmplă în spațiul public, iar pe mine mă îngrijorează foarte mult această dezinformare medicală care circulă și care este la cote alarmante pe rețelele sociale.

România, pe primul loc în Europa la numărul de copii morți de rujeolă

Evident că are un impact care se vede acum, suntem pe primul loc în Europa la numărul de copii morți de rujeolă și în continuare pe rețelele sociale - și am cerut la instituțiile abilitate un astfel de raport care arată destul de rău și anume că există tot mai multe mesaje de acest gen prin care nu este de fapt încurajată vaccinarea, ba mai mult, din păcate sunt exprimate tot felul de opinii care nu au legătură cu medicina, sunt mai degrabă opinii personale care nu au fundament medical, prin care oamenii sunt descurajați de la vaccinare.

Cred că ce ar trebui noi să facem ar fi să informăm mai mult, mai corect, mai accelerat, mai agresiv, pentru că dezinformarea poate fi combătută doar cu o informare completă, corectă, continuă, în această situație. Nu este un fenomen care se întâmplă doar în România, și în alte țări, am văzut ultimele rapoarte, există o descreștere a ratei de vacciare, dar nu atât de mult și nu atât de gravă ca în România.

Mă bazez mult pe profesioniștii din sănătate care intră mult în contact cu pacienții, cu aparținătorii. Acolo de fapt cred că ar trebui să se facă schimbul de informații cel mai corect, cel mai adecvat, pentru că e relația medic-pacient care are un oarecare grad de încredere. Sigur, noi autoritățile am început și intensificăm campanii de promovare, campanii de conștientizare, dar aceste campanii cred că trebuie făcute cu profesioniști pentru că atunci când politicul intervine în aceste campanii ele se duc într-o altă zonă a discuțiilor și dezbaterilor politice și nu acesta este scopul nostru.

Vaccinarea HPV ar putea deveni disponibilă în farmacii

Acestea sunt măsurile pe care le avem în momentul de față: campanie de informare, pe care, repet, am început-o de anul trecut și o vom continua poate mult mai intens. Dacă e să discutăm de măsuri legislative, pentru HPV vom încerca un demers prin care vom extinde partea de vaccinare în farmacii. Studiul-pilot pentru vaccinarea anti-gripală, inițiat de profesorul Rafil, a arătat rezultate foarte bune, acum în ianuarie am semnat ordinul de ministru care tranformă studiul-pilot în regulă de bază și cred că am putea face asta și în cazul HPV.

Dar eu cred că cel mai important aici e informarea corectă și completă a publicului, ca toți să înțeleagă că vaccinarea este benefică, este singura măsură de prevenție pentru anumite boli, că folosim vaccinuri care se utilizează de peste 30-40 de ani, nu are rost să ne legăm de vaccinul de COVID care este discutabi, este un punct de dezbatere interminabil.

Ministrul Sănătății: De moartea acestor copii cine răspunde?

Rolul nostru este să delimităm foarte clar vaccinarea COVID de restul vaccinării pentru că nu este același lucru și iată unde am ajuns - într-un punct critic, alarmant aș spune, în care totuși 70% dintre copiii morți de rujeolă din Europa provin din România.

Și aș încheia cu o întrebare: de moartea acestor copii cine răspunde de fapt?", a spus ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, în cadrul conferinței ”HEALTH FORUM: Prevenția, investiție strategică în viață, sănătate și dezvoltare″, organizată de DC News Media Group, trust media din care face parte și DC News.

alexandru rogobete
ministerul sanatatii
vaccinare
rujeola
