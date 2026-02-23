Horoscop 23 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Luna tranzitează semnul Taurului și se apropie de o conjuncție cu Uranus. Ziua aceasta nu va avea parte de uniformitate. Și dacă mai punem la socoteală și că ne apropiem de retrogradarea lui Mercur, este clar că ne vom confrunta cu mai multe amânări sau încurcături.

Horoscop 23 februarie 2026 Berbec

Astrologul vă recomandă să acordați atenție suplimentară zonei financiare. Există riscul unor erori în tranzacții. De asemenea, nu vă bazați prea mult pe sfaturile altora.

Horoscop 23 februarie 2026 Taur

Astăzi nu ai nevoie de problemele celorlalți sau de informații negative. Și în mare parte, depinde doar de tine să rămâi cu liniștea interioară și cu o zi pe propriul plac.

Horoscop 23 februarie 2026 Gemeni

Pot apărea evenimente neprevăzute la locul de muncă, unele care să vă dea restul planurilor peste cap. Nu este recomandabil să forțați nicio decizie.

Horoscop 23 februarie 2026 Rac

Mulți oameni se vor baza pe voi astăzi. În special, pentru a menține pacea, liniștea și buna înțelegere. Unii veți reuși să faceți asta în mod organic, alții veți depune efort.

Horoscop 23 februarie 2026 Leu

Nu este ziua cea mai bună pentru a vă baza pe unele bârfe indiferent de cât de bine sună. Pentru că, de fapt, sunt informații trunchiate care nu vă aduc nimic bun.

Horoscop 23 februarie 2026 Fecioară

Astrologul menționează că ți-ar prii să fii mai înțelegător cu oamenii din jur și să accepți că nimeni nu este perfect, nici măcar tu din când în când.

Horoscop 23 februarie 2026 Balanță

Dacă nu îți iese ceva din prima, nu este ziua cea mai potrivită pentru a forța ceva. Nici măcar să îi convingi pe cei din jurul tău de unele opinii.

Horoscop 23 februarie 2026 Scorpion

În continuare, veți deborda de romantism și creativitate. Și poate că este cazul să vă puneți întrebarea ce ați putea face mai bine pentru propria persoană.

Horoscop 23 februarie 2026 Săgetător

Ziua este deja plină pentru voi, în ceea ce privește volumul de muncă. Deci nu este cazul să preluați și problemele altora, sigur și le vor rezolva singuri.

Horoscop 23 februarie 2026 Capricorn

Ideea de a vă răzgândi vă sperie. Însă, dacă simțiți că mai aveți nevoie de unele detalii sau informații, nu vă fie teamă să cereți timp suplimentar.

Horoscop 23 februarie 2026 Vărsător

Chestiunile administrative se vor demonstra a fi mai încurcate decât v-ați fi așteptat. Astrologul vă invită să nu vă grăbiți când efectuați tranzacții sau întocmiți documente.

Horoscop 23 februarie 2026 Pești

Mercur va retrograda, în curând, în semnul vostru. Deci ați face bine, încă de astăzi, să vă mai eliberați programul, mai ales de acele activități care pot fi amânate.