Bilanț la finalul Jocurilor Olimpice Milano-Cortina: Câte tone de pizza, paste și brânză au consumat sportivii în satul olimpic

Odată cu încheierea Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, putem trage linie și să observăm ce statistici uimitoare au lăsat în urmă sportivii în această ediție.

Mâncare de aproape șapte ori mai „înaltă” decât Everestul

La o conferință de presă, duminică, comitetul de organizare a declarat că sportivii au mâncat aproximativ 60 de kilograme de brânză, 365 de kilograme de paste și 10.000 de ouă pe zi în sat, alături de 8.000 de cești de cafea și 12.000 de felii de pizza. Oficialii au adăugat că, dacă toate farfuriile folosite în timpul Jocurilor ar fi suprapuse, acestea ar ajunge la o înălțime de aproximativ 60 de kilometri - aproximativ de 6,8 ori mai mare decât înălțimea Muntelui Everest, cel mai înalt vârf din lume, cu 8.848,86 metri.

Comitetul a declarat că a durat aproximativ un an pentru a finaliza meniul. În fiecare zi, aproximativ 4.500 de mic dejunuri, prânzuri și cine au fost servite în satul Milano, 4.000 în satul Cortina d’Ampezzo și 2.300 în satul Predazzo.

Vânzările de bilete au fost, de asemenea, impresionante. Au fost vândute aproximativ 1,3 milioane de bilete, reprezentând o rată de vânzare de 88%. Spectatorii italieni au reprezentat 37% dintre participanți, în timp ce 63% au venit din străinătate. Printre vizitatorii străini s-au evidențiat germanii, cu 15%, urmați de Statele Unite cu 14% și Marea Britanie și Elveția cu câte 6%, potrivit KoreaJoongAngDaily.

Schiul-alpinism, care și-a făcut debutul olimpic la Jocuri, s-a dovedit a fi cel mai popular eveniment, ambele curse fiind sold-out. Patinajul viteză și patinajul pe pistă scurtă au înregistrat o ocupare a locurilor de 95%, în timp ce patinajul artistic și hocheiul pe gheață au ajuns la 93%.

Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina și-au încheiat parcursul

Ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina s-a desfășurat, duminică seara, la Verona Olympic Arena, după 16 zile de competiții și 116 titluri acordate.

Intitulată „Frumusețe în acțiune”, spectacolul a fost axat pe diferite feluri de frumusețe prezente la Milano-Cortina 2026, de la artă la natură, relații umane și sport.

Regizată de Alfredo Accatino și Adriano Martella, festivitatea a implicat 440 de artiști și muzicieni, 800 de metri pătrați de LED.

Fosta schioare Deborah Compagnoni, interpretul Achille Lauro, chef-ul Davide Oldani, muzicianul rock Manuel Agnelli și Primarul Veronei, Damiano Tommasi, au luat parte la primele scene ale ceremoniei.

Rigoletto, un caracter întunecat și imprevizibil care reprezintă spiritul din Commedia dell'Arte, a fost jucat de Stefano Scandaletti.

Personaje ale operei italiene, Rigoletto, Figaro, Aida, Madame Butterfly şi multe altele au invadat Piazza Bra, unde sportivi au așteptat să intre în arenã, în decorurile operei Aida, care în mod tradiţional are loc vara în Verona Olympic Arena.

Apoi atenţia s-a îndreptat cãtre Teatrul Filarmonic din Verona, unde orchestra şi corul Fundaţiei Arena di Verona au interpretat ultima arie din La Traviata.

În segmentul următor, drapelul Italiei a fost adus în scenă de de cetățeni din comunitățile gazdă ale Jocurilor, imnul Italiei fiind interpretat de Paolo Fresu și de Corul Fundației Verona Olympic Arena. Au pătruns în scenă și medaliații Italiei la JO 2026, în aplauzele asistenței.

Flacăra olimpică a fost adusă în arenă într-o sticlă de Murano, creată de Lino Tagliapietra, un maestru sticlar în tradiția venețiană. „Picătura de foc” a fost adusă în Verona Olympic Arena de trei membri ai echipei de schi fond a Italiei în proba de ștafetă 4x10 km de la Lillehammer 1994, Maurilio De Zolt, Marco Albarello și Silvio Fauner.

„Picătura de foc” a fost înălțată în centrul arenei, luminând inelele olimpice, după care motto-ul olimpic Citius, Altius, Fortius - Communiter a apărut pe ecrane.

Drapelele comitetelor olimpice naționale participante au intrat în Verona Olympic Arena, urmate de sportivi, care au intrat toți împreună în același timp, conform tradiției ceremoniei de închidere. Portdrapelul României la festivitate a fost patinatoarea Julia Sauter. România a fost reprezentată la ceremonie și de consilierul de stat Ana Maria Geană (Administrația Prezidențială) și de vicepremierul Barna Tanczos. România va găzdui Festivalul Olimpic al Tineretului European, ediția de iarnă, anul viitor, la Brașov, notează Agerpres.

