Moment teribil la JO de iarnă: Patinatoare scoasă pe targă, după ce lama adversarei i-a tăiat fața (VIDEO)

Un incident neplăcut s-a întâmplat vineri seară, 20 februarie, la proba de patinaj viteză pe pistă scurtă de la JO de iarnă 2026, în timpul căreia o sportivă a fost tăiată accidental de lama patinei unei adversare.
Sportiva Kamila Sellier din Polonia a fost transportată pe targă și scoasă din Milano Ice Skating Arena, vineri seară, după ce lama patinei unei adversare i-a tăiat fața deasupra ochiului stâng.
Incidentul s-a întâmplat în timpul probei feminine de 1500 de metri de patinaj viteză pe pistă scurtă, din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 de la Milano-Cortina. Sellier a căzut alături de patinatoarea Ariana Fontana (Italia), medaliată de 15 ori la Jocurile Olimpice, și de americanca Kristen Santos-Griswold, care a fost penalizată pentru o depășire ilegală a pistei, ce a contribuit la accident. Acest lucru a împiedicat-o să avanseze în sferturile de finală, potrivit NBC News.
Momentul căzăturii Kamilei Sellier, alături de Ariana Fontana și Kristen Santos-Griswold
Cursa a fost întreruptă în timp ce Sellier primea îngrijiri, un cearșaf alb de mari dimensiuni fiind folosit pentru a o proteja de privirile publicului. În cele din urmă, ea a ridicat degetul mare spre mulțime în semn că este bine.
Oficialii polonezi au declarat că ochiul polonezei este în regulă. Ea a primit mai multe copci la arenă, înainte de a merge la spital pentru mai multe investigații.
De asemenea, costumul italiencei Fontana s-a rupt în timpul incidentului, primind și câteva îngrijiri de la fizioterapeutul său în zona șoldului stâng. Finala s-a încheiat, vineri seară, două sud-coreence clasându-se pe primele două locuri, urmate de o americancă.
Kim Gi-Li (Coreea de Sud) - Aur, 2:32.076;
Choi Min-Jeong (Coreea de Sud) - Argint, 2:32.450;
Stoddard Corinne (Statele Unite ale Americii) - Bronz, 2:32.578.
de Anca Murgoci