Moment teribil la JO de iarnă: Patinatoare scoasă pe targă, după ce lama adversarei i-a tăiat fața (VIDEO)

Sportiva Kamila Sellier din Polonia a fost transportată pe targă și scoasă din Milano Ice Skating Arena, vineri seară, după ce lama patinei unei adversare i-a tăiat fața deasupra ochiului stâng.

În timpul căzăturii, Sellier a atins lama patinei unei adversare

Incidentul s-a întâmplat în timpul probei feminine de 1500 de metri de patinaj viteză pe pistă scurtă, din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 de la Milano-Cortina. Sellier a căzut alături de patinatoarea Ariana Fontana (Italia), medaliată de 15 ori la Jocurile Olimpice, și de americanca Kristen Santos-Griswold, care a fost penalizată pentru o depășire ilegală a pistei, ce a contribuit la accident. Acest lucru a împiedicat-o să avanseze în sferturile de finală, potrivit NBC News.

Atenție! Imagini care vă pot afecta emoțional!

Momentul căzăturii Kamilei Sellier, alături de Ariana Fontana și Kristen Santos-Griswold

Kamila Sellier dostała łyżwą prosto w twarz od Amerykanki! Milimetry od oka! ????



Ten sport to jakaś porażka. Co chwila się ktoś przewraca i na kogoś wpada.#shorttrack pic.twitter.com/BR55WQ6W4q — WolnośćTV (@WolnoscTV) February 20, 2026

Poloneza, transportată pe targă din arenă

Cursa a fost întreruptă în timp ce Sellier primea îngrijiri, un cearșaf alb de mari dimensiuni fiind folosit pentru a o proteja de privirile publicului. În cele din urmă, ea a ridicat degetul mare spre mulțime în semn că este bine.

Oficialii polonezi au declarat că ochiul polonezei este în regulă. Ea a primit mai multe copci la arenă, înainte de a merge la spital pentru mai multe investigații.

De asemenea, costumul italiencei Fontana s-a rupt în timpul incidentului, primind și câteva îngrijiri de la fizioterapeutul său în zona șoldului stâng. Finala s-a încheiat, vineri seară, două sud-coreence clasându-se pe primele două locuri, urmate de o americancă.

Rezultate finală - Patinaj viteză pe pistă scurtă, proba feminină de 1500 de metri

Kim Gi-Li (Coreea de Sud) - Aur, 2:32.076;

Choi Min-Jeong (Coreea de Sud) - Argint, 2:32.450;

Stoddard Corinne (Statele Unite ale Americii) - Bronz, 2:32.578.

Citește și: Eduard Novak critică performanța Juliei Sauter de la JO 2026: „Se vinde un loc 17 ca rezultatul lui Popovici!”