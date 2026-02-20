€ 5.0974
Moment teribil la JO de iarnă: Patinatoare scoasă pe targă, după ce lama adversarei i-a tăiat fața (VIDEO)
Data publicării: 23:46 20 Feb 2026

Moment teribil la JO de iarnă: Patinatoare scoasă pe targă, după ce lama adversarei i-a tăiat fața (VIDEO)
Autor: Iulia Horovei

proba feminină de 1500 de metri din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina kamila seiller Incident în timpul probei feminine de 1500 de metri din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Sursa foto: Agerpres

Un incident neplăcut s-a întâmplat vineri seară, 20 februarie, la proba de patinaj viteză pe pistă scurtă de la JO de iarnă 2026, în timpul căreia o sportivă a fost tăiată accidental de lama patinei unei adversare.

Sportiva Kamila Sellier din Polonia a fost transportată pe targă și scoasă din Milano Ice Skating Arena, vineri seară, după ce lama patinei unei adversare i-a tăiat fața deasupra ochiului stâng.

În timpul căzăturii, Sellier a atins lama patinei unei adversare

Incidentul s-a întâmplat în timpul probei feminine de 1500 de metri de patinaj viteză pe pistă scurtă, din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 de la Milano-Cortina. Sellier a căzut alături de patinatoarea Ariana Fontana (Italia), medaliată de 15 ori la Jocurile Olimpice, și de americanca Kristen Santos-Griswold, care a fost penalizată pentru o depășire ilegală a pistei, ce a contribuit la accident. Acest lucru a împiedicat-o să avanseze în sferturile de finală, potrivit NBC News.

Atenție! Imagini care vă pot afecta emoțional!

Incident în timpul probei feminine de 1500 de metri din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Sursa foto: Agerpres

Momentul căzăturii Kamilei Sellier, alături de Ariana Fontana și Kristen Santos-Griswold

 

Poloneza, transportată pe targă din arenă 

Cursa a fost întreruptă în timp ce Sellier primea îngrijiri, un cearșaf alb de mari dimensiuni fiind folosit pentru a o proteja de privirile publicului. În cele din urmă, ea a ridicat degetul mare spre mulțime în semn că este bine.

Oficialii polonezi au declarat că ochiul polonezei este în regulă. Ea a primit mai multe copci la arenă, înainte de a merge la spital pentru mai multe investigații.

De asemenea, costumul italiencei Fontana s-a rupt în timpul incidentului, primind și câteva îngrijiri de la fizioterapeutul său în zona șoldului stâng. Finala s-a încheiat, vineri seară, două sud-coreence clasându-se pe primele două locuri, urmate de o americancă.

Rezultate finală - Patinaj viteză pe pistă scurtă, proba feminină de 1500 de metri

Kim Gi-Li (Coreea de Sud) - Aur, 2:32.076;

Choi Min-Jeong (Coreea de Sud) - Argint, 2:32.450;

Stoddard Corinne (Statele Unite ale Americii) - Bronz, 2:32.578.

Eduard Novak critică performanța Juliei Sauter de la JO 2026: „Se vinde un loc 17 ca rezultatul lui Popovici!"

