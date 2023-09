Sabrina Voinea vrea să o depăşească pe Simone Biles. "Vreau să mă bat parte în parte cu ea"

"Noi ne dorim în primul rând să ne calificăm cu echipa la JO, după aia pe individual să luăm și medalii. De obicei, în timpul zilei de concurs nu am emoții, am cu două zile înainte, dar în timpul concursului, nu prea.

Eu nu am emoții, din contră, vreau să mă bat parte în parte cu ea (n.r. Simone Biles), și la ce vârstă are ea și la ce vârstă am eu, să fiu printre primele, pentru că eu mai am timp și pot", a declarat Sabrina Voinea, citată de Fanatik.

Cât timp îi ia să se pregătească de un concurs

"10-15 minute îmi ia să-mi fac cocul. Movul e culoarea mea preferată, doar că am avut și înainte și am zis să le fac și roz. Trebuie să fiu machiată, aranjată, cu unghiile făcute. Contează și prestanța ta, arăți publicului, arăți arbitrelor, arăți tuturor că ești îngrijită.

Când simți că ai făcut un concurs perfect îți vine să și plângi de bucurie. Eu sunt fericită oricum tot concursul, pentru că nu ai de ce să nu fii fericit. Ai muncit atâta și ai ajuns unde-ai ajuns", a mai declarat Sabrina Voinea.

Andreea Răducan: Sper că vom prinde unul dintre cele 9 locuri rămase pentru JO

"Gimnastele noastre se pregătesc să plece la Campionatele Mondiale din Belgia, acolo unde sperăm la o calificare la Jocurile Olimpice. Uitându-mă la ce se întâmplă în plan mondial la gimnastică, consider că avem un culoar bun. Este vorba despre 12 echipe care se califică, iar acum sunt 3 locuri ocupate şi 9 disponibile. Motiv pentru care aş vrea să cred că vom reuşi să prindem unul dintre cele 9 locuri rămase pentru Jocurile Olimpice", a afirmat Răducan, prezentă la evenimentul de lansare a Săptămânii Europene a Sportului.

"Au fost destul de multe situaţii dificile pentru ţări precum Germania sau Olanda, contracandidate noastre directe la calificare. Mă refer aici la sportive accidentate, componente de bază în echipă. Aşa încât, repet, cred că avem un culoar bun. Şi sper ca echipa României să îl fructifice, să îl valorifice la maximum", a spus ea, conform Agerpres.

