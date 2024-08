Sabrina Voinea, acuzații foarte grave la adresa arbitrilor de la Jocurile Olimpice: Am fost dărâmată! / De când este fotografia respectivă, de fapt

Sabrina Voinea, gimnasta căreia i s-a refuzat contestația la Jocurile Olimpice de la Paris, a avut o reacție dură cu privire la corectitudinea arbitrilor competiției, după ce Comitetul Olimpic și Sportiv Român a transmis o scrisoare de protest față de decizie.

„Nu știu exact ce părere au avut arbitrii. Eu am făcut solul cât am putut de bine, am tras până la capăt de mine. Mi-au ieșit toate liniile acrobatice, nu am ieșit deloc din sol, dar iată că arbitrii au văzut altceva și m-au depunctat cu 0,1. Arbitrii au spus că am ieșit din covor, însă nu a fost așa. Au avut o poză la îndemână, doar că acea poză nu era de ieri, de la finala de la sol“, a spus Sabrina Voinea.

„Piciorul meu nu a ieșit de pe covor și acea poză, probabil a fost de la finala pe echipe sau din calificări, dar în niciun caz nu a fost de ieri. Am analizat tot solul și nimeni nu a văzut că eu aș fi ieșit de pe covor“, a mai precizat gimnasta.

Foto: Agerpres

„Acuzații foarte grave“

Pe imaginile cu Sabrina Voinea s-a uitat și Nadia Comăneci, care de asemenea nu a văzut că gimnasta ar fi ieșit din covor la proba de la Jocurile Olimpice de la Paris.

„Și Nadia Comăneci s-a uitat pe absolut toate imaginile și filmulețele, dar arbitrii i-au arătat că eu aș fi ieșit din covor. Poza aia, cum am precizat, este din finala pe echipe sau prima zi de concurs. Mai mult, în poza aia se vede doar călcâiul, nu și costumul sau altceva. Este o poză falsă, care nu este făcută ieri“, a precizat gimnasta.

„Sunt acuzații foarte grave!“, a exclamat realizatoarea Antena 3 CNN.

„Alte autorități au luat legătura cu tine sau cu mama ta, Camelia Voinea, care îți este și antrenor?“, a întrebat realizatoarea TV.

„Da, au luat cu mama! Mama se luptă foarte mult. Eu nu am mai putut de aseară, după concurs. Știu că nu am greșit cu nimic. Ei tot spun că eu am ieșit afară din covor, dar nu este adevărat. Am fost dărâmată, am plâns foarte mult! Știu că am fost cel mai bun sol pe care l-am făcut, mai bun ca la Europene și Mondiale, însă ei o țin pe a lor!“, a precizat sportiva.

Privitor la decizia de retragere, Sabrina Voinea a precizat că „decizia aceasta o voi lua împreună cu mama“.

„Am nevoie să mă liniștesc. M-a durut foarte mult sufletul. Chiar îmi doream medalie la sol, mai ales că am făcut un sol cât am putut de bun, însă mie nu mi-au acceptat contestația, în timp ce americancei i-au acceptat-o și i-au mărit și nota“, a mai precizat Sabrina Voinea.

„Noi încercăm să facem tot posibilul, mama se zbate foarte mult să rezolve această problemă. De mici am muncit pentru aceeastă Olimpiadă, au fost zile în care am plecat la 10 seara din sala, eram rupte de oboseală, iar a doua zi de dimineață aveam antrenament. Este foarte greu, știind că muncești atâția ani, că stai toată ziua în sala de gimnastică și să ajungi la Olimpiadă să fii tratat în halul ăsta“, a mai spus gimnasta.

Rugată de moderatoare să le transmită un mesaj românilor care au susținut-o și o susțin mai departe în vederea obținerii unei decizii juste la Jocurile Olimpice, Sabrina Voinea a spus:

„Le mulțumesc foarte mult românilor că mi-au fost alături. Am nevoie de o pauză, ca să mă gândesc, alături de mama, cu privire la decizia de retragere. Nu este deloc ușor! Le mulțumesc foarte mult, îi pup cu mare drag, îi iubesc și sper să fie bine până la capăt“, a concluzionat Sabrina Voinea.

