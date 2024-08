Nadia Comăneci, reacţie de mare campioană după decizia TAS: Îi dau Sabrinei medalia mea de bronz de la Montreal

"Cu un ochi râdem, cu unul plângem. În urma memoriilor făcute la TAS de FRG și COSR, Tribunalul de Arbitraj al Sportului a decis ca medalia de bronz să revină Anei Maria Bărbosu.



“Federația Română de Gimnastică, reprezentată de societatea de avocatura specializata in dreptul sportului, Gherdan si Asociatii SCA, prin avocatul coordonator Sabin Gherdan și avocații Călina Tejan și Raul Ștefan Celmare, după un efort colectiv de cinci zile și patru nopți, vă comunică dispozitivele ședinței TAS în speța:



FRG, Bărbosu , vs. Federația Internațională de Gimnastică:



1.⁠ ⁠Cererea înregistrată de către Ana Maria Bărbosu este parțial admisă.

2.⁠ ⁠⁠Contestația formulată de către Jordan Chiles a fost depusă peste termenul de 1 minut prevăzut de art. 8.5 din Regulamentul Tehnic FIG și este determinată ca fiind fără efect.

3.⁠ ⁠⁠Scorul inițial de 13.666 acordat atletei Jordan Chiles in finală este reinstituit.

4.⁠ ⁠⁠Federația Internațională de Gimnastică va determina clasamentul finalei și va acorda medaliile în concordanță cu decizia de mai sus.

5.⁠ ⁠⁠Alte solicitări sunt respinse



FRG, Voinea, vs. Federația Internațională de Gimnastică:



1.⁠ ⁠Cererea înregistrată de FRG și Sabrina Maneca Voinea este respinsă.



Ca urmare a acestei decizii, Ana Maria Bărbosu obține medalia de bronz în timp ce Sabrina Maneca Voinea încheie competiția pe locul 4.



Felicitări ambelor noastre gimnaste pentru rezultatul deosebit obținut la Jocurile Olimpice de la Paris!”, a declarat avocatul Sabin Gherdan", a scris Federaţia Română de Gimnastică pe Facebook.

Nadia Comăneci, mesaj de mare campioană pentru Sabrina Voinea

"Mă bucur foarte mult pentru România. Este o medalie mult așteptată după atâția ani. Eu nu mă aflu într-o poziție oficială să decidă cine, ce a luat și cum a făcut. Eu mă bucur pentru toate cele trei gimnaste. Aș fi fost fericită să văd trei fete acolo cu trei medalii, pentru că toate au muncit și mai ales în situația în care ne aflăm acum cu protejarea sănătății mintale, cred că este bine să încurajăm și să protejăm acești copii. Eu îi dau să Sabrinei medalia mea de bronz de Montréal. Mă bucur pentru ea și ce să spun, încă citesc și am rămas. Sunt foarte bucuroase pentru România și să bucuroasă pentru Oana.

O felicit pe Sabrina pentru că a făcut un exercițiu fenomenal și mă bucur pentru participarea lor și în la echipă, pentru că au făcut istorie și în echipă.

În același timp o felicit și pe Jordan pentru că și ea nu trebuie să intre într-o zonă în care nu este vina ei a ceea ce s-a întâmplat.

Eu iubesc toate fetele, eu încerc să protejez sportul și în același timp să le îmbrățișez pe toate din întreaga lume. Mă bucur pentru România că a făcut istorie și mă bucur pentru fete. Pentru mine toate sunt campioane.

Probabil se va face o reformă vizavi de ceea ce s-a întâmplat, ca fiecare să fie mult mai atent la la următoarele competiții. Este important ca sportivii să nu intre într-o situație de acest gen, nu se arată cu degetul într-o parte sau alta, însă nu ar trebui să spun eu că nimeni nu este perfect. Toţi facem greșeli și ideea este ca să învățăm din greșeli și să încercăm să navigăm și să vedem ce este bine pentru sport în viitor", a spus Nadia Comăneci pentru Antena 3 CNN.

