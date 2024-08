Decizia TAS pentru Sabrina Voinea. Un avocat face lumină în cazul gimnastei și spune când am putea avea un verdict

Sabrina Voinea a fost depunctată la Jocurile Olimpice de la Paris și a ratat podiumul, din cauza unei presupuse ieșiri de pe covor la proba de sol la gimnastică feminină. Toate dovezile au arătat că gimnasta din România nu a depășit linia covorului și inclusiv tânăra a precizat că fotografia pe care s-au bazat arbitrii competiției a fost, cel mai probabil din finala pe echipe sau din prima zi de concurs.

„Și Nadia Comăneci s-a uitat pe absolut toate imaginile și filmulețele, dar arbitrii i-au arătat că eu aș fi ieșit din covor. Poza aia, cum am precizat, este din finala pe echipe sau prima zi de concurs. Mai mult, în poza aia se vede doar călcâiul, nu și costumul sau altceva. Este o poză falsă, care nu este făcută ieri“, a precizat, ieri, Sabrina Voinea.

Mama și antrenoarea Sabrinei, Camelia Voinea, s-a adresat Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS), ieri, după ce tânăra a fost depunctată cu 0,1 pentru presupuse ieșire de pe covor.

„Eu am depus contestația pentru zecimea nedreptății Sabrinei nu a fost luată în calcul, ea clar era pe podium înaintea celor două gimnaste. Nedreptatea a fost făcută doar la Sabrina cu zecimea, restul să fim foarte clari, și-au primit nota pentru ceea ce au făcut“, a precizat, ieri, Camelia Voinea.

De asemenea, Nadia Comăneci a sărit în apărarea tinerei, după ce a vizionat toate imaginile de la proba de la Jocurile Olimpice.

„Eu am plecat din tribună şi am alergat să le îmbrăţişez, pentru că era înainte de a primi aceasta notă contestată de americancă. Ana (n.r. Ana Maria Bărbosu) s-a simţit, săraca, umilită. A plâns, am îmbrăţişat-o pentru că a trecut printr-un moment extrem de dureros. Drama mea este nota Sabrinei, pentru că m-am uitat la toate videou-rile şi nu am văzut să fi pus călcâiul în afara liniei. Încă încercăm să revizuim acest video şi să îi întrebăm pe cei de la Federația Internaţională de Gimnastică unde a pus ea piciorul în afara covorului, pentru că ea are nevoie de claritate. S-a luat o deducţie neutră de o zecime care o punea pe locul trei“, a spus Nadia Comăneci.

Avocatul Sabin Gherdan, precizări despre decizia TAS

„Sunt șanse ca rezultatul să fie modificat în urma contestației care inițial a fost respinsă și acum este atacată în fața Tribunalului de Arbitraj Sportiv, divizia ad-hoc care se află la Paris.

Toate aceste hotărâri sunt publice pe site-ul TAS, iar din cele opt care au fost deja soluționate, în momentul de față una singură a fost admisă. În teorie, sunt șanse ca clasamentul să fie modificat, iar sportiva noastră să primească medalia respectivă.

Procedura este una foarte rapidă. Conform regulilor arbitrale ale TAS, divizia ad-hoc, o soluție ar trebui pronunțată în 24 de ore de la momentul în care s-a înregistrat cererea.

Practic, până la finalul acestei zile ar trebui să avem o soluție. (...) Mă aștept ca în această seară să avem o decizie, dispozitivul hotărârii, nu motivarea. Ulterior, să ne dăm seama ce s-a întâmplat.

Există și un caz excepțional în care Curtea și arbitrii desemnați să judece acest caz consideră că e nevoie de mai multe informații și în acest caz, pot să amâne încă un timp scurt soluționarea cauzei”, a afirmat Sabin Gherdan la Euronews.

