Un transgender a fost autorizat să participe la Jocurile Paralimpice de la Paris. Valentina Petrillo spune că s-a simțit femeie de la 9 ani

Sportivul în vârstă de 50 de ani - care concurează în categoria feminină T12, pentru sportivii cu deficiențe de vedere, a făcut tranziția în 2019, scrie BBC.

Petrillo, care va alerga la 200 m și 400 m T12, a declarat pentru BBC Sport că participarea sa la Jocuri ar fi un „simbol important al incluziunii”.

Dar Mariuccia Quilleri, un avocat și sportiv care a reprezentat mai mulți sportivi care se opun participării lui Petrillo la cursele feminine, a spus că includerea a fost aleasă în detrimentul echității și „nu mai avem ce face”. Anul trecut, Petrillo a câștigat două medalii de bronz la Campionatele Mondiale de Para-atletism.

Jocurile Paralimpice se desfășoară în perioada 28 august - 8 septembrie.

Andrew Parsons, președintele Comitetului Internațional Paralimpic (IPC), a declarat pentru BBC Sport că, deși Petrillo va fi „binevenit” la Paris în conformitate cu politicile actuale ale World Para Athletics, el dorește să vadă lumea sportului „unindu-se” în politicile sale transgender.

În prezent, nu există o poziție unitară în sport față de incluziunea transgenderilor.

IPC permite organismelor internaționale de conducere a sportului să își stabilească propriile politici.

Există însă diferențe semnificative între politicile World Athletics și cele ale World Para Athletics.

World Athletics a interzis femeilor transgender să concureze la categoria feminină la evenimente internaționale. Președintele său, Lord Coe, a spus că decizia a fost de a „menține echitatea pentru sportivele de sex feminin mai presus de orice altă considerație”.

Conform regulilor World Para Athletics, o persoană care este recunoscută legal ca femeie este eligibilă să concureze în categoria pentru care o califică deficiența. Regulamentul mai precizează că „World Para Athletics se va ocupa de orice cazuri care implică sportivi transgender, în conformitate cu liniile directoare transgender ale Comitetului Olimpic Internațional (modificate periodic de CIO) și cu orice reglementări aplicabile World Para Athletics”.

Parsons a declarat anul trecut că IPC nu ia în considerare o decizie în toate sporturile paralimpice.

Dar, într-un interviu de la Paris, weekendul trecut, el a spus că se simte confortabil doar cu această poziție „pentru moment”.

„Cred că mișcarea sportivă trebuie, ghidată de știință, să vină cu răspunsuri mai bune pentru aceste situații și pentru sportivii transgender”, a spus Parsons.

„Trebuie, pe baza științei, să avem un răspuns mai bun și, probabil, unitar. Trebuie să venim cu un răspuns valid și solid pentru acești oameni”, a mai zis el.

Întrebat dacă este pregătit pentru critici la adresa IPC atunci când Petrillo va concura, el a spus că e „pregătit pentru critici”.

El a adăugat: „Cred că este corect să tratăm [sportivii transgender] cu respect. Dar cred că știința ar trebui să ne dea răspunsul, pentru că vrem să fim, de asemenea, corecți cu ceilalți sportivi în domeniul de joc. Sperăm că știința va putea să ne dea răspunsul și ceea ce mi-aș dori să văd în viitor este că întregul sport are o poziție unitar„ă.

Cine este Petrillo?

Într-un interviu anterior acordat BBC, Petrillo a spus că și-a dat seama că e femeie de la vârsta de 9 ani. La vârsta de 14 ani, Petrillo a fost diagnosticat cu boala Stargardt, o afecțiune degenerativă a ochilor.

Petrillo a câștigat 11 titluri naționale la categoria masculin T12 pentru sportivii cu deficiențe de vedere între 2015 și 2018.

Cu sprijinul soției sale, în 2018 a început să trăiască ca femeie, iar în ianuarie 2019 a început terapia hormonală.

„Metabolismul meu s-a schimbat”, a spus transgenderul pentru BBC.

„Nu sunt persoana energică care eram. În primele luni de tranziție m-am îngrășat 10 kg. Nu pot să mănânc așa cum mâncam înainte, am devenit anemic, am hemoglobina scăzută, îmi este mereu frig. Nu am aceeași forță fizică, somnul meu nu este ca la început și am schimbări de dispoziție”, a mai precizat Petrillo.

„Ca sportiv, este dificil să accepți că nu vei merge la fel de repede ca înainte. A trebuit să accept acest compromis, pentru că este un compromis, pentru fericirea mea”, a adăugat transgenderul.

Cu toate acestea, Petrillo a câștigat medalii atât la Campionatele Mondiale de Para Atletism, cât și la Campionatele Naționale de Parade de la tranziție și a concurat în evenimente de atletism împotriva femeilor fără dizabilități.

