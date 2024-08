Mircea Badea trage concluziile după controversa cu Imane Khelif la Jocurle Olimpice de la Paris: Chiar așa am ajuns în 2024?

Mircea Badea a comentat, luni seara, la emisiunea În Gura Presei, articolul publicat în DC News despre scrisoarea pe care Federația Internațională de Box a trimis-o, anul trecut, organului de conducere al Jocurilor Olimpice, în care se afirma că Imane Khelif și Lin Yu-ting au cromozomi de bărbați, XY.

„Înțeleg faptul că testul Federației Internaționale de Box nu e legitim. OK, bine, o fi, dar nu putem decide, totuși, în zilele noastre, dacă un om e bărbat sau e femeie?!“, s-a întrebat retoric Mircea Badea.

„Să-l testeze, frate, nu se poate testa? S-a testat! Băi, parcă pe vechi nu erau din astea. Era destul de clară treaba! Stați puțin, că 'cromozomul, că ADN-ul e de bărbat'. Ce mă?!

'ADN-ul e de bărbat, dar testul nu a fost făcut bine!' Dar fă tu unul bun! Băi nene, gata, terminați, s-a stabilit! Au venit specialiștii și în urma unui examen au decis ... . Lucrurile care păreau relativ simple până în prezent devin aproape de nedescifrat.“, a spus Mircea Badea.

„Știi că e întrebarea asta, de care și eu am făcut mișto la un moment dat - spirit gregar, din Balta Albă, Sălăjan - 'Ce e aceea o femeie?' Am zis OK, bun! Până la urmă, iată, că, de fapt, da! 'Ce e acela un bărbat? Ce e aceea o femeie?'. Noi nu suntem în stare să zicem dacă o persoană e femeie sau e bărbat, dar salvăm planeta!“, a concluzionat Mircea Badea.

Foto: Agerpres

Scandal la Jocurile Olimpice, după o nouă conferință de presă a Federației Internaționale de Box (IBA)

Federația Internațională de Box (IBA) a insistat luni, într-o nouă conferință de presă, că Imane Khelif și Lin Yu-ting sunt „bărbați”.

„Nu verificăm ce au între picioare”, a spus Umar Kremlev, președintele Asociației Internaționale de Box. IBA este finanțată de Gazprom, companie deținută de Rusia.

IBA a încercat să-și consolideze credibilitatea în fața unei săli pline de jurnalişti, dar au fost chestionați din cauza unor inconsecvențe aparente după ce Kremlev a vorbit despre „testosteron crescut”, în timp ce alții au vorbit despre testele cromozomilor sexuali. De asemenea, Kremlev a lansat un atac împotriva președintelui CIO, Thomas Bach, care a insistat în mod repetat că Khelif și Lin sunt femei.

Președintele IBA l-a numit pe Bach „sodomit”, după ce mai mulți reprezentanți ai comunității LGBT au reinterpretat tabloul cu „Cina cea de taină” a lui Leonardo Da Vinci.

Au existat revolte în urma conferinței de presă, mai ales din partea boxerei algeriene Roumaysa Boualam, care a scandat apoi numele țării sale. Ea le-a spus jurnaliştilor francezi că Imane Khelif „a fost afectată, dar este foarte puternică”.

