Cina cea de Taină, reinterpretată în stil LGBT, la deschiderea Jocurilor Olimpice de la Paris. Moment controversat / video

Momentul cel mai controversat a fost crearea unui grup la o masă, printre care mai multe drag queen celebre (Nicky Doll, Paloma și Piche, recunoscute după barba lui blondă) aminteau de Cina cea de taină a lui Iisus cu apostolii lui.

Sub conducerea DJ-ului francez Barbara Butch, militantă feministă și lesbiană, mai multe modele, inclusiv femeia transgender Raya Martigny, au defilat în ținute fabuloase și totodată... controversate.

Directorul artistic Thomas Jolly – care mărturisește că a fost hărțuit din cauza homosexualității sale – a pus în scenă "un Paris în care dorința se afirmă și se exprimă", conform documentului care prezenta desfășurarea spectacolului.

La finalul "unei coregrafii senzuale evocând ascensiunea dorinței", interpretată de dansatori în costume în culorile curcubeului drapelului LGBT+, s-au afișat și doi bărbați sărutându-se și un trio amoros închizându-se într-o cameră, scrie RTBF.

În timp ce unii nu au avut nimic de comentat cu privire la aceste imagini, au fost și persoane care au zis: „Este o nebunie. Să începi evenimentul tău înlocuindu-l pe Iisus și pe apostolii săi la Cina cea de Taină cu travestiți. Sunt 2,4 miliarde de creștini pe pământ și aparent Olimpiada a vrut să le declare tuturor, chiar de la început: NU SUNTEȚI BINEVENIȚI”.

This is crazy. Opening your event by replacing Jesus and the disciples at the The Last Supper with men in drag. There are 2.4 billion Christians on earth and apparently the Olympics wanted to declare loudly to all of them, right out of the gate

