”U” Cluj - CFR Cluj, derby de foc în Ardeal: ”Fugiți când ne întâlnim”

Înaintea meciului, ”Șepcile Roșii” ocupă locul 5 în clasaament, cu 26 de puncte acumulate, în timp ce rivala CFR se află pe 3, cu 30 de puncte. Universitatea Cluj are o remiză și două eșecuri în ultimele 3 partide.

De partea cealaltă, echipa antrenată de Dan Petrescu nu a mai fost învinsă de la meciul cu U Cluj, disputat la începutul lunii decembrie 2024 (scor 2-3 pentru Universitatea Cluj). De atunci, echipa din Gruia a obținut 8 victorii și 5 remize.

În ultimele două dueluri, din sezonul regulat, s-au înscris nu mai puțin de 10 goluri și ambele meciuri au fost câștigate de Universitatea cu același scor, 3-2.

Tensiune maximă în Cluj

În Cluj este tensiune maximă înaintea meciului care va fi arbitrat la centru de Radu Petrescu. Cu o zi înainte de derby, mai mulți ultrași ai lui U au mers să îi aștepte pe rivali lângă stadionul CFR-ului.

”Vă ascundeți de noi și fugiți când ne întâlnim. Vă mutați din Cluj când anunțăm că venim?”, a fost mesajul pe care ultrașii Universității Cluj l-au transmis rivalilor din Gruia.

Ce spun antrenorii

”Din păcate, sunt câțiva jucători indisponibili. Începând de la Cristea, posibil chiar Boboc, Bic, jucători care sunt indisponibili. Să vedem dacă și-a revenit și Artur Miranyan, care a revenit bolnav de la echipa națională. Oaidă are o mică problemă la genunchi. Sunt câțiva jucători cu mici probleme. Este sfârșit de campionat. Sunt foarte multe meciuri. În general am mers pe un nucleu de jucători, se simte o uzură (...)

”Să vedem jucătorii dacă au înțeles ce înseamnă o victorie împotriva CFR-ului”

Să vedem jucătorii dacă au înțeles ce înseamnă o victorie împotriva CFR-ului. Au fost și două sau trei antrenamente mai intense, am avut grijă să-i recuperăm. Echipa este pregătită, dar când începe jocul se vede caracterul unui jucător, capacitatea sa de a-și depăși emoția respectivă, limitele uneori. Sunt aici să-i educ în acest sens și să identific acei jucători capabili să își dorească rezultate și nu să stăm la căldură și să vedem ce se va întâmpla. Vreau oameni responsabili și care știu să lupte pentru interesele acestui club.

Va veni foarte multă lume, e o presiune, oamenii își doresc foarte mult. Fanii noștri care ne-au susținut mereu își doresc foarte mult să arătăm bine ca echipă. Asta vor, să vadă în noi niște luptători. Nu cred că își permite cineva la meciul acesta să fie apatic, să nu alerge sau să nu fie concentrat", a declarat Ioan Ovidiu Sabău, la conferința de presă înaintea meciului.

Ce a declarat Dan Petrescu

”Este un meci important și pentru ei, și pentru noi. Trebuie să facem un meci bun, să fim o echipă. Am avut mulți jucători plecați la națională, nu am avut timp să lucrez cu toți, dar nu avem scuze, am fost ultimele două zile împreună.

Trebuie să abordăm foarte agresiv meciul din primul minut, să facem un pressing sus, să dăm goluri, așa cum am făcut tot sezonul. În derby-uri parcă sunt mai moi jucătorii. Au nevoie să fie motivați de antrenor, au nevoie de presiunea antrenorului, de fani.

Nu este bine să mă gândesc că sunt motivați, avem treabă, sper să fim 100% la ora meciului, vedem cum vom arăta fizic”, a declarat Dan Petrescu.

