Stiri

DCNews Stiri Judecător, la Cotroceni: Era pe cracă, o tăia și a adormit pe cracă / Reacția lui Nicușor Dan - video
Data actualizării: 14:07 22 Dec 2025 | Data publicării: 14:00 22 Dec 2025

Judecător, la Cotroceni: Era pe cracă, o tăia și a adormit pe cracă / Reacția lui Nicușor Dan - video
Autor: Ioan-Radu Gava

mihai catalin constantin Foto: Captură Presidency.ro
 

Un procuror din cadrul Curții de Apel Ploiești a povestit ce făcea un om care a fost sancționat cu muncă în folosul comunității.

Mihai Cătălin Constantin, judecător în cadrul Curții de Apel Ploiești, a expus, în cadrul dialogului consultativ cu Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni, o situație hilară pe care a remarcat-o la un cetățean care făcea muncă în folosul comunității.

Judecătorul a precizat că acest gen de sancțiune „a ajuns o glumă“, deoarece primarii sunt înclinați să te pună „să faci ceva minim posibil“.

„Din punctul meu e mult prea permisivă legea când vine vorba de înlocuirea sancțiunilor contravenționale cu muncă în folosul comunității. Poți să ai 200 de amenzi contravenționale, judecătorul, când înlocuiește amenzile cu munca în folosul comunității este să-ți dea maxim 300 de ore de muncă în folosul comunității. Te duci la primărie, te duci cu o afecțiune, iar primarul e pus în situația de a te pune să faci ceva minim posibil.

Eu am văzut un astfel de domn - eram în judecătorie și mă uitam la el - care tăia o cracă a unui copac și a adormit pe cracă. Nu exagerez! A adormit efectiv pe copac! S-a ajuns la o glumă, din păcate.

În condițiile în care economia statului nu bubuie, cred că e un moment bun să renunțăm la această prevedere și să revenim la dispozițiile anterioare care prevedeau înlocuirea anumitor sancțiuni contravenționale cu închisoare contravențională“, a spus Mihai Cătălin Constantin, judecător la Curtea de Apel Ploiești.

„Din nou ne-am îndepărtat de organizarea judiciară“, completat Nicușor Dan.

„Nu este! Aportul ăsta de muncă, pe care polițiștii, săracii, îl aduc societății și dau amenzi cu care nu se întâmplă nimic, ar putea să fie mutat către Parchet“, a mai zis judecătorul.

CITEȘTE ȘI - Un magistrat a venit la Cotroceni ca să-i ia apărarea lui Cristi Danileț în fața lui Nicușor Dan / video

Urmăriți DCNews și pe Google News

Mihai Catalin Constantin
munca in folosul comunitatii
nicusor dan
