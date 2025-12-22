€ 5.0881
|
$ 4.3364
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0881
|
$ 4.3364
 
DCNews Stiri Secția de procurori a CSM îl atacă pe Nicușor Dan, inițiatorul „referendumului în magistratură”
Data actualizării: 13:15 22 Dec 2025 | Data publicării: 12:57 22 Dec 2025

BREAKING NEWS Secția de procurori a CSM îl atacă pe Nicușor Dan, inițiatorul „referendumului în magistratură”
Autor: Anca Murgoci

PROTEST_JUSTIE_PIATA_VICTORIEI_13_INQUAM_Photos_Octav_Ganea Protest privind justiția / Inquam Photos / Octav Ganea
 

CSM a reacționat la referendumul propus de Nicușor Dan.

Comunicat de presă al Secției pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii
Referitor la comunicatul din data de 21.12.2025 al Administrației Prezidențiale, prin care Președintele României a solicitat convocarea unui referendum care, în final, să valideze actuala componență a Consiliului Superior al Magistraturii, Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii își exprimă următorul punct de vedere:


„1. Începând cu luna mai 2025, Consiliul Superior al Magistraturii, în mod repetat, a adresat invitații președintelui României să participe la ședințele plenului Consiliului, existând convingerea că un eventual dialog ar fi lămurit multe dintre neclaritățile la care s-a făcut referire în ultima perioadă. Raportat la exprimarea potrivit căreia Consiliul Superior al Magistraturii are rolul de a proteja interesul național sau „interesele de breaslă”, trebuie precizat că rolul constituțional fundamental al acestuia este de a fi garantul independenței justiției.


2. Aparte de bunele intenții care ar putea sta la temelia ideii de referendum pentru demiterea sau, după caz, menținerea actualei componențe a Consiliului Superior al Magistraturii, procurorii din cadrul Secției nu vor putea fi de acord cu eludarea Constituției și a legilor care guvernează justiția, potrivit principiului că nu poți remedia pretinse încălcări ale legii prin alte încălcări ale legii. Legea actuală prevede modalități clare de demitere a membrilor Consiliului, referendumul nefiind printre acestea. De altfel, membrii Secției pentru procurori nu ar avea nicio problemă în a-și depune mandatele dacă majoritatea alegătorilor ar cere-o.


3. Calificarea justiției ca fiind „a treia putere în stat” și nu una dintre autoritățile statului este indicativ pentru maniera în care politicul se raportează astăzi la justiție. Un clasament al autorităților statului nu folosește ideii de democrație și nici nu se subsumează principiilor europene de echilibru și control reciproc între autorități.


4. Așa cum preciza în comunicatele anterioare, Secția pentru procurori insistă asupra faptului că modificările succesive ale legilor justiției au creat bulversări ale activității instanțelor și parchetelor, atât în zona de urmărire penală și de judecată, cât și în zonele de management și administrație. De asemenea, în cei 3 ani de mandat, procurorii din cadrul Secției au comunicat, în mod repetat, că sunt necesare remedieri ale legilor justiției, unele dintre ele fiind de natura celor solicitate astăzi de mulți dintre cei care se exprimă, prin diferite modalități, în spațiul public.


5. În final, procurorii din cadrul Secției își exprimă susținerea mecanismelor democratice care guvernează societatea românească, este adepta dialogului și a cooperării loiale între autorități, dar nu va susține niciodată demersuri care să implice încălcări ale legilor, ci doar modificări ale acestora, în sensul nevoilor exprimate de sistem”, a transmis Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

VEZI ȘI: Nicușor Dan cere lămuriri cu privire la bilețelele din magistratură. Propunerea unui judecător de la Curtea de Apel Ploiești / video 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

csm
nicusor dan
referendum
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
DN71 intră, în sfârșit, în șantier: drumul București-Târgoviște va avea patru benzi
Publicat acum 25 minute
Secția de procurori a CSM îl atacă pe Nicușor Dan, inițiatorul „referendumului în magistratură”
Publicat acum 57 minute
Ajunul Crăciunului nu este zi liberă. Care sunt zilele libere legale cu ocazia sărbătorilor de iarnă
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Extremele pieței imobiliare: Nu doar cel mai scump cartier din România e în București, ci și cel mai ieftin
Publicat acum 1 ora si 39 minute
Nicușor Dan cere lămuriri cu privire la bilețelele din magistratură. Propunerea unui judecător de la Curtea de Apel Ploiești / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Dec 2025
Ies la iveală detalii despre moartea Mălinei. Boala despre care se vorbește prea puțin
Publicat pe 20 Dec 2025
Regele Charles i-a cerut lui Kate Middleton să-și schimbe numele
Publicat acum 19 ore si 2 minute
SONDAJ CURS surprinzător: Cine sunt primii lideri politici în care românii își pun încrederea
Publicat pe 20 Dec 2025
Atacurile Rusiei în Ucraina ar putea înceta cu o condiție, anunță Putin. Zelenski, răspuns fulger
Publicat pe 20 Dec 2025
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, val de acuzații: "Tot circul ăsta are la bază anularea testamentului". Cum a cunoscut-o pe fosta ministră
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close