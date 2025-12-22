Nicușor Dan, cu magistrații la Cotroceni. Urmărește live consultările: 11 magistrați, dintre care 8 activi. Președintele i-a certat puțin / video

UPDATE: Bogdan Pârlog, președinte AIJ, procuror militar: Situația în care se află sistemul judiciar nu s-a produs ca urmare a acțiunii unor forțe interne sau externe, ci când găști din sistem și-au dat mâna cu găști din afara sistemului și au adus sistemul în stare de moarte clinică. Ce au adus noile legi ale Justiției în materie de control. Modificările promovate au creat un sistem prin care o majoritate în cadrul secției de judecători poate controla tot ce e relevant în materie de justiție.

E nevoie de 5 oameni. Acești 5 oameni numesc a șasea persoană, președintele ÎCCJ, pur discreționar. După aceasta numesc comisiile care vor selecta președinții curților de apel și controlează promovarea judecătorilor fără un criteriu real de meritocrație. Președinții curților de apel controlează prin comisiile numite promovarea efectivă la nivelul curților de apel. Majoritatea din secție care numește acei președinți controlează și promovarea la curțile de apel, unde se judecă majoritatea proceselor din țară. La cum e acum sistemul de vot, o minoritate desemnează trei judecători de la curțile de apel, doi de la ÎCCJ, și se asigură că controlează următorul CSM.

Este un sistem feudal care a fost scris de persoane din interiorul sistemului. Tentativa din 2018 a fost controlată tot de oameni din interior, probabil aceiași ca azi. Situațiile expuse în reportaj au reprezentat vârful aisbergului. E de notorietate cum se încalcă repartiția aleatorie. S-a ajuns în situația în care ultimele versiuni ale ECRIS-ului să genereze coperți goale. Nu a existat un audit independent al repartiției aleatorii. Și acel mecanism de repartiție aleatorie se face prin excluderea anumitor inspectori judiciari sub diverse pretexte. S-a ajuns la situații halucinante în care pentru a se da o soluție într-un dosar anume s-a ajuns în situația în care au fost delega judecători care nici măcar nu aveau cerere.

Respectiva persoană făcuse cereri de delegare la toate instanțele mai puțin la cea la care fusese delegată. După judecare, s-a desființat completul și respectiva persoană a fost delegată pe o funcție de conducere, cu diurnă. Am avut colegi care au acceptat să fie delegați dar în urma unor campanii de presă și presiuni care au durat uneori ani de zile. Se vorbește de vârsta relativ tânără de pensionare. Problema este consumul fizic și intelectual la care sunt supuși magistrații. Suntem un fel de consumabili. Ceea ce vedem acum e o întoarcere la niște vremuri pe care le consideram apuse după integrarea în UE. Și era crunt. Aia nu era justiție și riscăm să ne îndreptăm spre așa ceva

UPDATE: ⁠Daniel Ungureanu, procuror Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești: Sunt unul dintre magistrații care au semnat acel mesaj. Este doar punctul meu de vedere. Prin semnarea acelui mesaj, n-o fac să confirm că aspectele acelui reportaj mi s-au întâmplat mie personal, însă ce am vrut eu să susțin, este că îmi doresc deschidere. Îmi doresc ca cei care vor să semnaleze probleme fără să se teamă de anumite repercusiuni. CSM a înțeles imediat să procedeze prin aducerea unor acuze – consider că este un mesaj greșit, nu cred că trebuie să arătăm cu degetul. Dacă acele aspecte semnalate în reportajul Recorder sunt reale, atunci situația este foarte gravă. Asta trebuia să facă obiectul unor verificări serioase, nu doar unele de ordin disciplinar.

UPDATE: Nicușor Dan i-a mustrat puțin pe magistrați. Le-a zis că s-au îndepărtat de subiect: „Chestiunea fundamentală pentru care ne-am întâlnit sunt aceste acuze de o interferență injustă în carieră și în procedurile care țin de organizarea activității de magistrat”.

UPDATE: Magistrații prezenți la consultările cu președintele Nicușor Dan au expus mai multe probleme:

Judecătorul Andrei Soare de la Tribunalul Brașov: Există informații că ar putea exista o polarizare a justiției. De aceea am ajuns aici.

Cred sincer că trebuie să ne întrebăm ca societate dacă ne dorim magistrați care să aibă un sentiment de teamă. Eu vă mărturisesc. Am asistat în ultimii ani la relatarea unor colegi. În anumite proceduri ale interviurilor, se pare că judecătorii sunt întrebați de ce au protestat sau nu pe un anume subiect, dacă au semnat sau nu vreun memorium.

Cristian Anghel, pensionar, fost procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, fost procuror DNA și fost consilier juridica în Ministerul Justiției: Eu cred că justiția arată astfel pentru că societatea noastră a permis mult prea des politicului să intervină în justiție (...). Dacă ne asumăm ca în continuare numirile să se facă prin jocuri politice netransparente, vom avea acest rezultat, inevitabil, indiferent de cum vom modifica legea.

Liviu Cârneciu, magistrat din Covasna: Magistrații resimt o stare de temere generalizată din cauza dublului standard aplicat de Inspecția Judiciară.

Liviu Cârneciu a fost și magistratul care i-a luat apărarea lui Cristi Danileț.

Marius Cătălin Bartic, procuror DNA pensionat, a cerut o modificare a legilor justiției și ca anchetarea magistraților să revină la Direcția Națională Anticorupție.

Primul care a vorbit a fost Dragoş Călin, preşedinte al Asociaţiei Forumul Judecătorilor: Aceste regrese din Justiţie, care derivă din legile care au fost adoptate în anul 2022, să fie cunoscute de întreaga opinie publică; Singura soluţie pentru a putea remedia aceste aspecte este o modificare rapidă a legilor Justiţiei; Din păcate, în niciun fel de profesie, nu există posibilitatea de a reglementa doar intern aceste lucruri, ci trebuie o intervenţie exterioară, iar cel mai îndreptăţit este Parlamentul României, care se bucură de legitimitate, de alegerea cetăţenilor români; Profesia de magistrat e o profesie tăcută. Noi, de regulă, emoţiile le exprimăm în cuvinte. Aşa cum dumneavoastră, matematicienii vă exprimaţi emoţiile în cifre, noi le exprimăm în cuvinte. Deci, ca atare, faptul că există, totuşi, atâţia colegi care acceptă public o astfel de discuţie este îmbucurător.

UPDATE: Sunt 11 magistrați la Cotroceni, dintre care 8 sunt activi.

Nicușor Dan, președintele României, a primit luni, la Palatul Cotroceni, mai mulți magistrați pentru a se consulta cu aceștia în legătură cu problemele apărute în sistemul de justiție.

Anterior, duminică, Nicușor Dan a anunțat că va organiza un referendum în sistemul de justiție pentru a constata dacă CSM acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului.

„Față de situația pe care o apreciez că este gravă, voi iniția în ianuarie, imediat după sărbători, un referendum în cadrul corpului magistraților cu o singură întrebare: "CSM acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?" Și dacă magistrații în ansamblul lor vor spune că da, CSM acționează în interesul public, vom continua discuțiile legislative. Dar dacă magistrații vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, atunci CSM va pleca de urgență“, a zis, duminică, președintele Nicușor Dan, la o conferință de presă de la Palatul Cotroceni.

La întâlnirea publică cu Dan participă:

1. Dragoș Cătălin, președinte Asociația Forumul Judecătorilor din România, judecător la Curtea de Apel București

2. Alin Bodnar, Secretar General Asociația Forumul Judecătorilor, judecător la Tribunalul București

3. Mihai Cătălin Constanstin, judecător Curtea de Apel Ploiesti

4. Andrei Soare – Judecător Tribunalul Brașov

5. Liviu Cârneci, judecător Tribunal Covasna

6. Daniel Ungureanu, procuror Parchet de pe lângă Curtea de Apel Ploiești

7. Deriuș Laura, procuror Parchet Judecătoria Sector 1, București

8. Vartic Marius Catalin, fost procuror DNA timp de 26 de ani, pensionat

9. Alexandru Oancea, procuror Judecătoria Gherla, eliberat din funcția la data de 01 noiembrie prin decret prezidențial, la inaintarea demisiei

10. Bogdan Pârlog , președinte Asociația Inițiativa pentru Justiție, procuror militar

11. Cristian Anghel, fost procuror la Parchet Tribunalul București și DNA, a ocupat o perioada funcțiile de consilier juridic și director ajunct in Ministerul Justiției. Pensionat in octombrie 2025.

Consultările sunt transmise live pe YouTube.