Lidera opoziției din Venezuela susține că alergerile ar putea avea loc în mai puțin de un an

Lidera opoziției din Venezuela vede o fereastră scurtă, dar realistă, pentru revenirea la vot democratic. Maria Corina Machado spune că țara ar putea ajunge la alegeri în mai puțin de un an, însă subliniază că discuțiile oficiale cu președintele SUA, Donald Trump, pe această temă nu au început încă.

Într-un interviu acordat POLITICO, Machado a explicat că tranziția nu ar fi una improvizată, ci un proces bine structurat, cu accent pe legitimitatea votului. „Credem că un proces real de transfer al puterii, cu vot manual … pe tot parcursul procesului, ar putea fi realizat în nouă până la zece luni. Dar, desigur, asta depinde de momentul în care începi”, a declarat ea marți, într-o discuție cu jurnalista Dasha Burns, pentru emisiunea „The Conversation”.

Presiuni politice la Washington

Estimarea făcută de lidera opoziției din Venezuela apare într-un context politic tensionat la Washington. Parlamentari democrați și republicani cer administrației americane să accelereze renunțarea la controlul exercitat de America asupra Venezuelei, după capturarea lui Nicolás Maduro în luna ianuarie.

Donald Trump are, însă, o viziune diferită. Președintele a lăsat de înțeles că implicarea americană ar putea continua pe termen lung, mai ales din dorința de a gestiona strict dezvoltarea infrastructurii necesare exploatării rezervelor masive de petrol ale țării. Luna trecută, Trump declara pentru The New York Times că „doar timpul va spune” cât timp vor menține Statele Unite această supraveghere.

Discuții fără calendar clar

Machado a confirmat că s-a întâlnit cu Trump la Casa Albă după capturarea lui Maduro, dar a precizat că subiectul calendarului electoral nu a fost abordat atunci. Cu toate acestea, ea rămâne convinsă că alegerile ar putea avea loc în mai puțin de un an, invocând diferențe majore față de alte tentative de reconstrucție politică susținute de SUA.

Comparând situația Venezuelei cu intervențiile americane din Irak și Afganistan, din perioada administrației Bush, Machado spune că baza internă este mult mai solidă. „În cazul nostru, uitați, avem o cultură democratică, o cultură democratică puternică. Avem o societate organizată. Avem o conducere legitimă, cu un sprijin popular uriaș, iar forțele noastre armate sprijină, de asemenea, o tranziție către democrație”, a afirmat ea.

Lecțiile alegerilor recente

Un alt argument adus de lidera opoziției din Venezuela este experiența electorală recentă a țării. Potrivit acesteia, scrutinurile organizate în ultimii ani, deși extrem de problematice, arată că populația este pregătită să participe masiv la un proces democratic autentic.

Machado a amintit că alegerile anterioare s-au desfășurat „în condiții extrem de dificile”, dar chiar și așa au demonstrat dorința venezuelenilor de a vota. Venezuela a organizat alegeri prezidențiale în 2024, câștigate oficial de Maduro, și alegeri parlamentare în 2025. Observatorii independenți au catalogat ambele scrutinuri drept nici libere, nici corecte.

„Dacă am reușit să facem asta în condiții atât de extreme, imaginați-vă acum, când avem sprijinul guvernului Statelor Unite, când oamenii simt că nu suntem singuri”, a spus ea.

Pentru opoziție, miza este clară. Machado insistă că momentul este favorabil și că, dacă procesul este declanșat rapid, alegerile ar putea avea loc în mai puțin de un an, punând capăt unei perioade îndelungate de criză politică și dictatură.

