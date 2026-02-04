€ 5.0950
Data publicării: 14:44 04 Feb 2026

Cătălina Poiană atrage atenția asupra distribuției inegale a oncologilor
Autor: Dana Mihai

doctori-medicina_01024700 Medici îmbrăcați în halate. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Cătălina Poiană, a declarat miercuri că în ţara noastră profesează 714 medici oncologi cu drept de liberă practică.

Preşedinta Colegiului Medicilor din România (CMR), Cătălina Poiană, a declarat miercuri că în ţara noastră profesează 714 medici oncologi cu drept de liberă practică, cei mai mulţi în marile centre şi a subliniat necesitatea comisiilor multidisciplinare în abordarea cazurilor de cancer.

"Oricât am investi în aparatură, în programe sau în infrastructură, trebuie să spunem clar: resursa umană rămâne cea mai importantă verigă a sistemului de sănătate, nu există oncologie fără medici. Conform datelor Colegiului Medicilor din România, în prezent avem 714 medici oncologi cu drept de liberă practică. Dar importantă este distribuţia medicilor oncologi la nivelul ţării. Vedem o concentrare firească în marile centre: Bucureşti - 191 oncologi, Cluj - 88, Dolj - 49, Iaşi - 44, Timiş - 40. La polul opus - Tulcea are doar 2 oncologi, iar judeţe precum Călăraşi şi Covasna au câte 3. În Caraş-Severin, Ilfov, Mehedinţi, Vaslui şi Vrancea sunt doar 4 oncologi", a afirmat Poiană într-o conferinţă de presă.

În oncologie, timpul înseamnă viață

Potrivit acesteia, în oncologie timpul înseamnă viaţă iar accesul întârziat înseamnă diagnostic tardiv, tratament început prea târziu şi şanse reduse.

Totodată, susţine Poiană, cancerul cere echipă, abordare multidisciplinară, iar oncologia înseamnă colaborare între oncolog, chirurg, radioterapeut, imagist, anatomopatolog, genetician, medic de laborator, dar şi specialişti în îngrijiri paliative, psiho-oncologie, nutriţie şi recuperare şi alte specialităţi medicale conexe.

Citește și: Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical

"Pacientul are nevoie de un traseu clar şi de o echipă care lucrează împreună. De aceea, comisiile multidisciplinare - tumor boardurile - trebuie să fie regula, nu excepţia. Acolo se stabileşte strategia completă: ce facem, când facem, cum urmărim pacientul. Colaborarea interdisciplinară creşte calitatea deciziei medicale, scurtează timpul până la tratament, reduce fragmentarea şi pierderea pacientului în sistem", a explicat medicul.

Conform preşedintei Comisiei de Oncologie a CMR, Cornelia Niţipir, cancerul înseamnă diagnostic, stadializare, tratament, controlul complicaţiilor, recuperare, monitorizare, recăderi uneori, sprijin emoţional şi, în anumite situaţii, îngrijire paliativă, iar fără echipă, pacientul se simte singur într-un sistem complicat.

Echipa multidisciplinară crește șansele pacientului

"Cu echipă, pacientul are un plan, are un traseu, are o şansă mai bună. Nu putem vorbi despre cancer doar în termeni medicali. (...) Iar echipa multidisciplinară nu înseamnă doar 'mai mulţi medici', ci o abordare în care pacientul este văzut ca un întreg. De aceea este extrem de importantă dezvoltarea echipelor multidisciplinare. (...) Este o necesitate. Este modul prin care creştem şansa pacientului, calitatea actului medical şi eficienţa sistemului", a spus medicul.

catalina poiana
colegiul medicilor din romania
oncologi România
