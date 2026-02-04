Se rupe coaliția de guvernare dacă Bolojan nu va dori să revină la impozite mai mici? Kelemen Hunor, răspuns

„Ieri dimineața, înainte să ieșim noi public, am spus care este intenția noastră. Am mai vorbit odată și o să mă văd și personal cu premierul. Am spus o revenire, în sensul să fie lăsate autoritățile locale între limitele de jos și sus să dea în funcție de posibilități o reducere de până la 50% la impozitele pe care ei le-au aprobat în decembrie, fiindcă autoritățile locale decid. Asta era ideea. Și, din acest punct de vedere, eu cred că nimeni nu este absurd, se poate merge pe această variantă, mai ales că săptămâna trecută Guvernul a mai dat o ordonanță de urgență pentru cei din Deltă și din Munții Apuseni. Și, până când bugetul este aprobat, unde trebuie introduse veniturile, se poate reveni la o astfel de decizie.

Asta era solicitarea noastră, asta era propunerea noastră. În acest sens, am făcut noi propunerea, plus persoanele cu dizabilități, fiindcă acolo, într-adevăr, sunt lucruri grave. Aici e o chestiune de moralitate, nu neapărat o chestiune bugetară. Sigur, am văzut în aceste zile multe cifre. Ieri am primit câteva mesaje. Blocuri construite în anii '60, deci nu foarte recent, apartamente de 60 - 70 de metri pătrați, creșterea impozitului de 300 de ori, nu 70%, nu 80%, 300% - ceea ce este foarte, foarte mult. Deci, din acest punct de vedere, eu cred că în politică trebuie să recunoști dacă ai greșit, nu este și nu poate fi considerat un semn de slăbiciune, ci un semn de maturitate și responsabilitate”, a declarat Kelemen Hunor, la Parlament.

Întrebat ce se întâmplă, dacă s-ar veni cu o reducere, cu cei care au plătit deja impozitele, liderul UDMR a susținut că acest lucru se poate regla

„E o tehnicalitate care se poate regla la nivelul autorităților locale. Ori se returnează banii, ori anul viitor se calculează. Deci, acolo eu nu văd o problemă. Noi vorbim de o direcție și de o intenție politică și tehnicalitățile pot fi stabilite de cei de la Finanțe și de autoritățile locale, dar asta se rezolvă. Acum mulți ani și eu, când am plătit mai mult, Primăria mi-a returnat diferența. Deci, asta nu e o problemă”, a zis liderul UDMR.

Întrebat dacă ar fi posibilă o reducere a TVA, așa cum s-a întâmplat în alte țări europene, Kelemen Hunor a subliniat că este necesară o analiză

„Prima dată trebuie să analizăm, și nu am făcut această analiză pe cifre, ce s-a întâmplat anul trecut după creșterea TVA-lui, dincolo de faptul că știm că inflația a fost mare, inflația fost la aproape 10%, ceea ce a diminuat puterea de cumpărare, și știm că consumul a fost redus mult, cu foarte, foarte mult. Deci, din acest punct de vedere, trebuie o analiză. Pe de altă parte, trebuia să dea Guvernul un orizont de așteptare pentru cetățeni, inclusiv legat de TVA, nu numai de perspectiva politică, economică, dar ce se va întâmpla peste un an, peste doi ani, fiindcă dacă noi nu dăm un orizont de așteptare atunci apar fel de fel de scenarii apocaliptice. Și, de aceea, eu am considerat și anul trecut că anumite măsuri - nu vreau să intru în detalii, că nu am discutat în coaliție - trebuie considerate ca măsuri temporare”, a explicat el.

Potrivit liderului UDMR, despre situația pensionarilor s-a discutat în urmă cu două săptămâni în coaliție:

„Despre pensionari am vorbit acum vreo două săptămâni la coaliție și am spus că trebuie o abordare pozitivă, în sensul de a da o plată one-off, cum am făcut și în 2025. Mecanismele sunt deja cunoscute pentru pensionarii cu pensii mici, fiindcă ei au fost cei care au suferit cel mai mult prin această inflație de aproape 10% și scăderea puterii de cumpărare. Că se dă într-o singură plată, se dă în două tranșe, nu mai are nicio importanță până la urmă, dar trebuie și trebuie stabilite două, trei trepte. Aici Ministerul Muncii probabil că va avea o propunere concretă. Încă nu am văzut eu scrisă propunerea PSD-ului, dar în coaliție a fost o discuție foarte scurtă pe acest subiect, că în bugetul pe 2026 trebuie să avem în vedere o astfel de măsură, o plată one-off pentru pensionari cu pensiile mici, până la 3.000 - 3.500 de lei. Nu am discutat detaliile, dar eu susțin acest lucru, fiindcă este acea categorie socială care are nevoie de o astfel de protecție, mai ales în condițiile actuale, când noi nu am reușit să creștem pensiile. Guvernul nu avea spațiu fiscal”.

Întrebat dacă se rupe coaliția de guvernare dacă premierul nu va dori să revină la impozite mai mici, Kelemen Hunor a răspuns: „Nu speculez până când nu vorbesc cu premierul. El a zis ieri când am vorbit la telefon că avea întâlniri, nu am reușit să ne vedem, că cere un răgaz să vorbească cu cei de la Finanțe. (...) În acest moment are susținerea coaliției”.

