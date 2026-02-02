Evenimentul va fi pe 4 februarie 2026, la Washington D.C.. Summitul își propune întărirea cooperării internaționale pentru asigurarea unor lanțuri de aprovizionare sigure și diversificate, atât bilateral, cât și în relația UE-SUA.



Agenda include o întâlnire cu Marco Rubio, într-un context geopolitic în care metalele rare au devenit la fel de strategice ca energia sau securitatea. Discuțiile vor viza parteneriate comerciale și investiții. Urmează ca pe parcursul anului să fie formulate propuneri concrete printr-un grup de lucru tehnic la nivelul Guvernul României.

Vine în conflict, de fapt, cu ideologia USR



Dincolo de limbajul oficial, vizita are și o valoare simbolică aparte. România trimite la Washington un ministru... USR asociat cu o zonă care, ani la rând, a construit capital public din opoziția față de exploatări miniere, hidrocentrale sau proiecte prin care era salvat peștișorul auriu.

Una peste alta, este foarte bine că se duce. Problema este că intră, de fapt, în conflict direct cu ideologia promovată ani la rând de USR: Fără hidrocentrale, opriți Roșia Montană etc. Doar că, mai devreme sau mai târziu, apare solicitarea reală a industriei: Criză, metale rare, resurse. Iar acestea nu se obțin pe TikTok sau Instagram. Salvatorismul USR intră inevitabil în conflict cu realitatea dură a economiei, nu doar la nivel de discurs, ci și în practică.



Salvatorismul de tip ONG funcționează bine la nivel de discurs, imagine și finanțări. Industria, însă, funcționează pe bază de resurse reale. Iar când economia cere metale rare, ele nu pot fi livrate prin comunicate sau proteste, ci doar prin exploatare

Când ai nevoie de telefoane ca să aprinzi luminițele din Piața Victoriei, trebuie acceptat că acele telefoane funcționează pe bază de metale rare. Acestea nu pot fi obținute decât prin activități miniere. Metalele rare nu vin de pe Tiktok și Instagram.

Aici stă, de fapt, frumusețea vizitei Oanei Țoiu în Statele Unite și semnificația faptului că, în această zonă strategică, se află o ministră USR. E o întâlnire simbolică între ideologie și realitatea economică pe care nu o mai poți ocoli.

Întâlnirea cu Marco Rubio, reprezentant al administrației americane cunoscut, pentru abordarea directă asupra resurselor, sub binecunoscutul slogan „drill, baby, drill”, face situația și mai amuzantă. O ministră USR ajunge să discute, la Washington, despre extracție, investiții și minerit strategic, într-o lume în care crizele industriale nu se rezolvă prin lozinci.