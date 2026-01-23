€ 5.0943
DCNews Politica Țoiu, în centrul unui scandal diplomatic, după mesajul către Trump. Zamfir cere demiterea ei: S-a băgat ca musca-n lapte!
Data actualizării: 17:33 23 Ian 2026 | Data publicării: 17:32 23 Ian 2026

Țoiu, în centrul unui scandal diplomatic, după mesajul către Trump. Zamfir cere demiterea ei: S-a băgat ca musca-n lapte!
Autor: Doinița Manic

ionut-mosteanu-si-oana-toiu_37142400 Imagine cu Oana Țoiu și Ionuț Moșteanu. Foto: Agerpres

Ministrul de Externe Oana Țoiu a ajuns "vedetă" în presa internațională după mesajul transmis lui Donald Trump și ținta unui val de critici în România.

Mesajul ministrului de Externe, Oana Țoiu, pentru președintele american Donald Trump, publicat pe pagina sa de X, nu a trecut neobservat. Țoiu a ajuns "vedetă" în presa internațională pentru ceea ce a spus despre activarea Articolului 5 al NATO, iar în România se confruntă cu un val de critici.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, cere chiar demisia Oanei Țoiu în acest context. El spune că pe lângă faptul că șefa diplomației românești l-a luat la Davis pe Florin Bădiță-Nistor, cunoscut pentru activismul civic în cadrul organizației „Corupția ucide“ și pentru faptul că s-a urcat în metrou în chiloți, pentru a cinsti „Ziua fără pantaloni“, acum "s-a băgat ca musca-n lapte să-l plesnească pe Donald Trump". În contextul în care Țoiu face gafă după gafă, Zamfir spune că aceasta ar trebui să plece din funcție cât mai curând pentru a nu face și mai mult rău României.

Daniela Zamfir: Cred că doamna ministru și-a atins nivelul maxim de incompetență

"Ca și cum nu era suficient că doamna Țoiu l-a luat în delegație la Davos pe rezistul Bădiță care umbla în chiloți prin metrou, s-a băgat ca musca-n lapte să-l plesnească pe Donald Trump. "Genială" mișcare. A fost preluata de toată presa de peste ocean.

Cred că doamna ministru și-a atins nivelul maxim de incompetență și trebuie să plece până nu face și mai mult rău. Și să-i ia la pachet și pe colegii sai. USR demonstrează cu fiecare zi ce trece că e un partid complet imatur și mai degrabă isteric care doar dă din gura. Și dă și prost", a scris Daniel Zamfir pe pagina sa de Facebook.

daniel zamfir
oana toiu
usr
psd
ministru de externe
donald trump
sua
Comentarii

