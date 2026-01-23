€ 5.0943
|
$ 4.3411
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.3411
 
DCNews Stiri Ce a titrat CNN în timpul interviului cu Oana Țoiu. Cuvântul care-l va enerva pe Donald Trump / video
Data actualizării: 10:55 23 Ian 2026 | Data publicării: 10:54 23 Ian 2026

Ce a titrat CNN în timpul interviului cu Oana Țoiu. Cuvântul care-l va enerva pe Donald Trump / video
Autor: Ioan-Radu Gava

oana toiu Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, participă la ceremonia ocazionată de aniversarea a 160 de ani de la nașterea Regelui Ferdinand I și 150 de ani de la nașterea Reginei Maria. Sursa foto: Agerpres

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a oferit un interviu CNN.

Prezentă în aceste zile la Forumul Economic Mondial de la Davos, Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a oferit un interviu pentru CNN. Oficialul român a vorbit despre războiul din Ucraina și declarațiile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a adus critici puterilor europene.

De asemenea, Oana Țoiu a fost întrebată de relația statelor europene cu președintele Donald Trump, într-un context tensionat între cele două maluri ale Atlanticului și într-o perioadă în care pare că ordinea mondială se schimbă.

Ceea ce a atras atenția însă a fost burtiera de pe CNN din timpul declarației Oanei Țoiu: „Romanian Foreign Minister slams Trump, says NATO has already 'answered the call'“ / Ministrul român de Externe îl critică pe Trump și spune că NATO 'a răspuns deja apelului'“.

CITEȘTE ȘI                  -                   Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

Mesajul făcea referire la o recentă postare de pe X a Oanei Țoiu, în care aceasta spunea că „singura dată în istoria sa când NATO a fost pusă la încercare în ceea ce privește promisiunea că un atac asupra unuia dintre membri este un atac asupra tuturor a fost după 11 septembrie“.

„România a răspuns apelului, chiar dacă la momentul respectiv nu era membră NATO. Am înțeles că aceasta era datoria noastră și, odată ce Articolul 5 a fost activat, soldații români s-au îmbarcat spre Afganistan. La fel au făcut și alți aliați“, a scris Oana Țoiu.

Anterior, Donald Trump a declarat la Forumul Economic Mondial de la Davos că Statele Unite „nu au obținut niciodată nimic” de la NATO și a susținut că Washingtonul nu a cerut niciodată sprijin din partea alianței. Totuși, trebuie menționat că NATO a invocat Articolul 5 pentru prima și singura dată în istoria sa după atacurile teroriste din 11 septembrie împotriva SUA din 2001, potrivit informațiilor de pe site-ul oficial. 

Fără îndoială, burtiera de la CNN a atras atenția cercurilor politice de la Casa Albă și a fost indexată de administrația de la Washington în dreptul României, chiar dacă nu a fost vorba despre o critică evidentă din partea ministrului Afacerilor Externe, ci mai mult o clarificare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

oana toiu
ministrul afacerilor externe
cnn
donald trump
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Neptun în Berbec, 2026-2039. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO
Publicat acum 5 minute
Ce revelație a avut un astronaut despre umanitate după ce a fost blocat în spațiu nouă luni
Publicat acum 10 minute
Marcel Ciolacu și Ludovic Orban, schimb de replici. Totul a pornit de la Ilie Bolojan
Publicat acum 47 minute
Aurul sparge recorduri, iar argintul îl urmează: ce se întâmplă în 2026
Publicat acum 48 minute
Un „profet“ misterios ar fi câștigat 154.000 de dolari din pariuri legate de Iran. E căutat de IDF și Shin Bet
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Ian 2026
Donald Trump, răsturnare de situație, după întâlnirea cu Mark Rutte: anunț pentru Europa. Acord cu privire la Groenlanda
Publicat pe 21 Ian 2026
China face un pas în spate în problema Groenlandei. Semnal către Uniunea Europeană
Publicat pe 22 Ian 2026
Apariție surpriză la Davos. Pe cine a luat Oana Țoiu în delegația României / foto în articol
Publicat acum 15 ore si 50 minute
Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu
Publicat acum 5 ore si 39 minute
Mircea Badea a aflat că este bolnav. Ce afecțiune are
 
replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close