DCNews Stiri NATO, preocupată de cooperarea dintre China și Rusia în Arctica
Data publicării: 15:29 22 Ian 2026

NATO, preocupată de cooperarea dintre China și Rusia în Arctica
Autor: Ioan-Radu Gava

xi-jinping-3_99018500 Preşedintele Chinei, Xi Jinping. Sursa foto Agerpres

Cooperarea dintre Rusia şi China în Arctica, preocupare pentru NATO, afirmă comandantul SACEUR.

Aprofundarea cooperării dintre China şi Rusia este o sursă de îngrijorare pentru NATO, a declarat joi Alexus Grynkewich, comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR), citat de Reuters și Agerpres.

"Am observat că în ultimii ani aceasta s-a întâmplat atât în domeniul maritim, prin multiplicarea patrulelor comune, cât şi în domeniul aerian, prin operaţiuni de patrulare cu bombardiere cu rază lungă de acţiune, desfăşurate în comun", a declarat Alexus Grynkewich, general al U.S. Air.

CITEȘTE ȘI                   -                   EXCLUSIV Risc pentru România: Viktor Orban a intrat în Consiliul pentru Pace. Cristian Diaconescu: Foarte repede trebuie luată o decizie / video

"Încercăm constant să ne îmbunătăţim postura şi să ne gândim la modalităţi prin care ţările îşi pot consolida postura în Arctica", a adăugat el.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a renunţat brusc miercuri la ameninţările cu impunerea de tarife vamale ca mijloc de presiune pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, a exclus utilizarea forţei şi a declarat că se profilează un acord pentru a pune capăt disputei privind teritoriul danez.

NATO aşteaptă directive cu privire la un posibil acord privind acest teritoriu, a declarat amiralul Giuseppe Cavo Dragone.

