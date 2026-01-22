NATO, preocupată de cooperarea dintre China și Rusia în Arctica

Aprofundarea cooperării dintre China şi Rusia este o sursă de îngrijorare pentru NATO, a declarat joi Alexus Grynkewich, comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR), citat de Reuters și Agerpres.

"Am observat că în ultimii ani aceasta s-a întâmplat atât în domeniul maritim, prin multiplicarea patrulelor comune, cât şi în domeniul aerian, prin operaţiuni de patrulare cu bombardiere cu rază lungă de acţiune, desfăşurate în comun", a declarat Alexus Grynkewich, general al U.S. Air.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Risc pentru România: Viktor Orban a intrat în Consiliul pentru Pace. Cristian Diaconescu: Foarte repede trebuie luată o decizie / video

"Încercăm constant să ne îmbunătăţim postura şi să ne gândim la modalităţi prin care ţările îşi pot consolida postura în Arctica", a adăugat el.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a renunţat brusc miercuri la ameninţările cu impunerea de tarife vamale ca mijloc de presiune pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, a exclus utilizarea forţei şi a declarat că se profilează un acord pentru a pune capăt disputei privind teritoriul danez.

NATO aşteaptă directive cu privire la un posibil acord privind acest teritoriu, a declarat amiralul Giuseppe Cavo Dragone.