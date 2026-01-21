China face un pas în spate în problema Groenlandei. Semnal către Uniunea Europeană

China a respins miercuri speculaţiile că ar căuta să concureze pentru influenţă în Occident, în contextul în care dorinţa SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei ameninţă să remodeleze dinamica puterii în cadrul alianţei transatlantice de securitate cu o vechime de decenii, informează Reuters și Agerpres.

Ambiţia preşedintelui american Donald Trump de a prelua suveranitatea asupra Groenlandei de la Danemarca a neliniştit ţările membre NATO şi a determinat o regândire a dependenţei tradiţionale a Europei de Statele Unite în materie de securitate.

Întrebat dacă Beijingul salută "haosul" legat de Groenlanda, Gio Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, a declarat în conferinţa de presă periodică de miercuri: "Nu avem intenţia să concurăm cu nicio ţară pentru influenţă şi nu am face asta vreodată".

Donald Trump a ameninţat că va impune tarife comerciale suplimentare ţărilor europene care se opun planului său de a dobândi Groenlanda.

Înaltul Reprezentant al UE pentru politică externă şi securitate comună, Kaja Kallas, a avertizat că tarifele transatlantice ar fi în avantajul Chinei şi al Rusiei, ambele beneficiind de "diviziunile dintre aliaţi".

"Suntem angajaţi în schimburi prietenoase cu toate naţiunile pe baza respectului reciproc şi a egalităţii şi rămânem hotărâţi să fim o forţă pozitivă, stabilizatoare şi constructivă", a declarat Guo.

CITEȘTE ȘI - Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol

Chinezii întind o mână Uniunii Europene

Totuşi, media de stat chineze nu s-au abţinut de la comentarii săptămâna aceasta pe această temă, îndemnând Europa să-şi reevalueze dependenţa de SUA în materie de securitate.

Europa a devenit excesiv de dependentă de SUA, în timp ce a neglijat cooperarea cu parteneri precum China şi Rusia, a scris tabloidul Global Times, susţinut de Partidul Comunist aflat la putere, într-un editorial.

"Această situaţie subliniază necesitatea ca Europa să revizuiască natura relaţiilor transatlantice şi să-şi reducă dependenţa de Statele Unite ca pilon de sprijin pentru securitatea sa", completează publicaţia oficială China Daily într-un editorial separat.

Criza din Groenlanda constituie un semnal de alarmă pentru Europa, care trebuie să-şi consolideze autonomia strategică şi să-şi diversifice parteneriatele, potrivit aceluiaşi comentariu.

"Astfel, Europa se poate asigura că viitorul său nu este impus de dictatul unui bătăuş, ci este modelat de interesele sale colective", opinează China Daily în editorialul său.

CITEȘTE ȘI - Macron convoacă Consiliul Național de Apărare pentru a discuta situația din Groenlanda, Iran și Siria

China a pus în așteptare invitația primită din partea SUA

În aceeaşi conferinţă de presă de miercuri, purtătorul de cuvânt al MAE chinez a declarat că Beijingul apără sistemul internaţional cu Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) "în centrul său", după ce în urmă cu o zi autorităţile chineze comunicaseră că au fost invitate să se alăture "Consiliului Păcii", o iniţiativă a preşedintele american Donald Trump, potrivit AFP.

Beijingul a transmis marţi că a fost invitat de SUA să participe la acest "Consiliu pentru Pace", destinat să contribuie la reglementarea conflictelor în lume şi perceput pe scară largă drept concurent al ONU.

Reprezentantul diplomaţiei chineze s-a abţinut să comunice miercuri dacă China a acceptat sau nu invitaţia.

"Indiferent de schimbările de pe arena internaţională, China apără cu fermitate sistemul internaţional cu ONU în centrul său, ordinea internaţională fondată pe dreptul internaţional şi regulile de bază ale relaţiilor internaţionale întemeiate pe obiectivele şi principiile Cartei Naţiunilor Unite", a declarat purtătorul de cuvânt al MAE chinez.

China, a doua putere economică a lumii şi membru permanent în Consiliul de Securitate al ONU, apără în mod tradiţional sistemul Naţiunilor Unite, pledând totodată pentru reformarea acestui organism, notează AFP.