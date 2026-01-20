Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol

În plină campanie de alipire a Groenlandei la Statele Unite ale Americii, liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a publicat pe Truth Social o imagine de la întâlnirea pe care a avut-o anul trecut cu liderii din Uniunea Europeană.

Dar harta Ucrainei pe care le-a arătat-o la acea vreme, cu teritoriile ocupate de Federația Rusă, a fost înlocuită în această nouă imagine de o hartă a continentului nord-american, cu drapelul Statelor Unite ale Americii imprimat pe teritoriul Groenlandei, dar și pe cel al Canadei.

Reamintim că, anul trecut, în timpul unei întrevederi în Biroul Oval cu premierul canadian Carney, Donald Trump a spus că ar fi „mai bine” ca statul vecin să devină parte a Statelor Unite, sugerând că o astfel de unificare ar reprezenta un „mariaj minunat”.

Carney a subliniat că „există locuri care nu sunt niciodată de vânzare”, reiterând poziția fermă a guvernului său în fața speculațiilor făcute de președintele american.

În același timp, la începutul acestui an, în provincia Alberta, cea mai bogată în resurse din Canada, au fost demarate procedurile pentru inițierea unui referendum de independență.

