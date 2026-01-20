€ 5.0921
Stiri

Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol
Data publicării: 12:13 20 Ian 2026

Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol
Autor: Ioan-Radu Gava

donald trump rade ironic Foto: Agerpres

Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a publicat o imagine pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

 

În plină campanie de alipire a Groenlandei la Statele Unite ale Americii, liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a publicat pe Truth Social o imagine de la întâlnirea pe care a avut-o anul trecut cu liderii din Uniunea Europeană.

Dar harta Ucrainei pe care le-a arătat-o la acea vreme, cu teritoriile ocupate de Federația Rusă, a fost înlocuită în această nouă imagine de o hartă a continentului nord-american, cu drapelul Statelor Unite ale Americii imprimat pe teritoriul Groenlandei, dar și pe cel al Canadei.

Reamintim că, anul trecut, în timpul unei întrevederi în Biroul Oval cu premierul canadian Carney, Donald Trump a spus că ar fi „mai bine” ca statul vecin să devină parte a Statelor Unite, sugerând că o astfel de unificare ar reprezenta un „mariaj minunat”.

CITEȘTE ȘI               -              Mișcare separatistă în Canada, se strâng semnături pentru independență: Îngrijorări privind ingerințele SUA

Carney a subliniat că „există locuri care nu sunt niciodată de vânzare”, reiterând poziția fermă a guvernului său în fața speculațiilor făcute de președintele american.

În același timp, la începutul acestui an, în provincia Alberta, cea mai bogată în resurse din Canada, au fost demarate procedurile pentru inițierea unui referendum de independență.

CITEȘTE ȘI               -               EXCLUSIV Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

