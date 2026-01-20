Trump afirmă că Europa va ceda în privința Groenlandei

"Nu cred că vor opune prea multă rezistenţă. Trebuie să o avem", a declarat el în Florida unui reporter care l-a întrebat ce intenţionează să le spună europenilor care se opun planurilor sale.

În acelaşi timp, el a confirmat că l-a invitat pe omologul său rus Vladimir Putin să se alăture "Consiliului pentru Pace", pe care doreşte să îl creeze după propria voinţă pentru a lucra la rezolvarea conflictelor din întreaga lume, în competiţie cu ONU.

Taxă de un miliard de dolari pentru un loc permanent

"Da, a fost invitat", a răspuns Trump presei care l-a întrebat dacă l-a invitat pe liderul rus să se alăture acestui organism, unde taxa de intrare ar fi de un miliard de dolari pentru un loc permanent.

De asemenea, preşedintele american a ameninţat că va impune tarife vamale de 200% pentru vinul şi şampania franceze, ca răspuns la refuzul omologului său Emmanuel Macron de a se alătura "Consiliului pentru Pace".

"Voi impune tarife de 200% pentru vinul şi şampania sa. Şi va adera. Dar nu este obligat să adere", a declarat el.

Anturajul lui Emmanuel Macron a precizat luni pentru AFP că Franţa "nu intenţionează să răspundă favorabil" în această etapă la invitaţia de a se alătura unui "Consiliu pentru Pace".