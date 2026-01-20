€ 5.0921
|
$ 4.3799
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0921
|
$ 4.3799
 
DCNews Stiri Trump afirmă că Europa va ceda în privința Groenlandei
Data publicării: 08:21 20 Ian 2026

Trump afirmă că Europa va ceda în privința Groenlandei
Autor: Dana Mihai

donald trump presedintele sua din profil Foto: Agerpres

Preşedintele american Donald Trump a afirmat luni că liderii europeni nu vor opune prea multă rezistenţă planului său de a ocupa Groenlanda, relatează AFP.

 

"Nu cred că vor opune prea multă rezistenţă. Trebuie să o avem", a declarat el în Florida unui reporter care l-a întrebat ce intenţionează să le spună europenilor care se opun planurilor sale.

În acelaşi timp, el a confirmat că l-a invitat pe omologul său rus Vladimir Putin să se alăture "Consiliului pentru Pace", pe care doreşte să îl creeze după propria voinţă pentru a lucra la rezolvarea conflictelor din întreaga lume, în competiţie cu ONU.

Taxă de un miliard de dolari pentru un loc permanent

"Da, a fost invitat", a răspuns Trump presei care l-a întrebat dacă l-a invitat pe liderul rus să se alăture acestui organism, unde taxa de intrare ar fi de un miliard de dolari pentru un loc permanent.

De asemenea, preşedintele american a ameninţat că va impune tarife vamale de 200% pentru vinul şi şampania franceze, ca răspuns la refuzul omologului său Emmanuel Macron de a se alătura "Consiliului pentru Pace".

Citește și: Franța respinge invitația lui Trump de a face parte din Consiliul pentru pace în Gaza. Ce se află în spatele deciziei lui Macron

"Voi impune tarife de 200% pentru vinul şi şampania sa. Şi va adera. Dar nu este obligat să adere", a declarat el.

Anturajul lui Emmanuel Macron a precizat luni pentru AFP că Franţa "nu intenţionează să răspundă favorabil" în această etapă la invitaţia de a se alătura unui "Consiliu pentru Pace".

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

trump
groenlanda
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 27 minute
Trump afirmă că Europa va ceda în privința Groenlandei
Publicat acum 29 minute
Horoscop 20 ianuarie 2026. Soarele intră în Vărsător. Previziuni pentru toate zodiile
Publicat acum 31 minute
Aurora boreală, spectacol pe cerul României, noaptea trecută. Imagini care îți taie răsuflarea, surprinse din toată țara / video+foto
Publicat acum 43 minute
Franța: Neîncredere tot mai mare față de Statele Unite, potrivit unui sondaj
Publicat acum 51 minute
 Kelemen Hunor: UDMR, PSD și USR nu știu despre comitetul privind reforma în Justiție
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Ian 2026
România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Publicat acum 14 ore si 5 minute
Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”
Publicat pe 18 Ian 2026
Horoscop 18 ianuarie 2026. Lună Nouă în Capricorn. Previziuni pentru toate zodiile
Publicat pe 18 Ian 2026
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 19-25 ianuarie 2026
Publicat acum 18 ore si 59 minute
Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
 
chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close