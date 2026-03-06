€ 5.0937
Subcategorii în Stiri

Un profesor de gimnaziu a fost suspendat după ce le-a spus elevilor că „se comportă ca niște maimuțe"
Data actualizării: 09:48 06 Mar 2026 | Data publicării: 09:45 06 Mar 2026

Un profesor de gimnaziu a fost suspendat după ce le-a spus elevilor că „se comportă ca niște maimuțe”
Autor: Alexandra Curtache

profesor Un profesor de gimnaziu a fost suspendat după ce le-a spus elevilor că „se comportă ca niște maimuțe” Foto: Unsplash

Un profesor de gimnaziu din Indiana, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a fost suspendat cu plată după ce le-a spus elevilor că „se comportă ca niște maimuțe la grădina zoologică”, iar părinții indignați s-au adresat Consiliului școlar.

„Asta este părerea lui despre copiii noștri? Nu pot să trec peste asta... acum vedem că și președintele gândește la fel”, a spus unul dintre părinți la ședința consiliului de marți, conform Daily Mail. 

Părinții din districtul școlar și-au exprimat nemulțumirea în cadrul ședinței consiliului, iar filiala din Gary a Asociației Naționale pentru Progresul Oamenilor de Culoare (NAACP) a demarat o anchetă, potrivit Chicago Tribune. 

Citește și: Cum poate fi diminuat bullyingul din şcoli. Propunerea lui Eugen Ilea

„Tratăm astfel de probleme cu maximă seriozitate”

Stephen Mays, președintele filialei NAACP din Gary, a condamnat școala pentru că nu s-a întâlnit cu părinții frustrați, care au apelat ulterior la organizație. 

„Înțelegem că membrii NAACP erau îngrijorați de faptul că angajatul nu a fost concediat imediat, dar deciziile privind personalul trebuie să respecte liniile directoare, clauzele contractuale și procedura legală”, a declarat superintendentul Dexter Suggs, potrivit Tribune. 

Cu toate acestea, directorul a afirmat că ancheta este condusă cu „urgentă” și speră că va fi finalizată până vineri.

Potrivit lui Dexter Suggs, remarca profesorului a fost raportată aproape imediat directorului școlii de către elevi. Directorul a informat părinții copiilor din clasă, a relatat publicația. 

Profesorul și-a recunoscut greșeala: Comentariile nu au implicații rasiale

Profesorul ar fi declarat că era frustrat de comportamentul elevilor, dar comentariile nu au avut implicații rasiale și și-a cerut scuze, fără să fie îndemnat de administratori. 

Însă un părinte prezent la ședința consiliului de marți și-a exprimat îngrijorarea deoarece aceasta era de fapt a doua remarcă de natură similară făcută de acest profesor. 

Mays a criticat conducerea districtului școlar și modul în care a gestionat situația, inclusiv faptul că a permis profesorului să se întoarcă la clasă și nu s-a întâlnit cu părinții. 

„Ați lăsat copiii să se întoarcă la clasă după un astfel de abuz, iar oamenii sunt revoltați și acum situația scapă de sub control. Faceți-vă treaba... ca să putem calma spiritele și să reducem tensiunea. Faptul că nu discutați cu [părinții] este jignitor”, a spus el, potrivit publicației. 

DeLena Thomas, membră a consiliului și mamă a doi copii din district, a declarat: „Nu este ceva pe care îl luăm în ușor. Ne pregătim copiii pentru o lume care este tensionată din punct de vedere rasial în acest moment... Apreciez că ați luat legătura cu noi și sper că discuțiile vor continua”.

profesor
rasism
elevi
