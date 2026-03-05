€ 5.0937
Stiri

DCNews Stiri Iranul a atacat și Azerbaidjanul. Update: 2 civili au fost răniți și un aeroport avariat / Noi imagini de la fața locului
Data actualizării: 11:30 05 Mar 2026 | Data publicării: 11:00 05 Mar 2026

Iranul a atacat și Azerbaidjanul. Update: 2 civili au fost răniți și un aeroport avariat / Noi imagini de la fața locului
Autor: Ioan-Radu Gava

figurine soldatei iranieni Foto: Unsplash

Drone lansate de Iran au lovit un terminal al aeroportului Nakhichivan din Azerbaidjan și o școală din oraș.

Update: Au apărut noi imagini de la fața locului, după atacul iranian asupra Azerbaidjanului.

Update:

Azerbaidjanul îl convoacă pe ambasadorul Iranului în urma incidentului cu drone.

Ministerul a declarat că „atacul” pe teritoriul său încalcă dreptul internațional și a cerut Iranului să clarifice rapid situația și să ia măsuri pentru a se asigura că astfel de incidente nu se vor mai întâmpla.

„Partea azeră își rezervă dreptul de a lua măsuri de răspuns adecvate”, a declarat ministerul, adăugând că l-a convocat pe ambasadorul Iranului în țară pentru a-i exprima „un protest puternic”.

Update:

Ministerul de Externe al Azerbaidjanului a declarat că mai multe drone lansate din Iran au lovit teritoriul său, una lovind un terminal al Aeroportului Internațional Nakhchivan, iar o alta aterizând în apropierea unei clădiri școlare din satul Shakarabad.

„Condamnăm cu fermitate aceste atacuri cu drone efectuate de pe teritoriul Republicii Islamice Iran, care au dus la deteriorarea clădirii aeroportului și la rănirea a doi civili”, a declarat ministerul de externe într-un comunicat.

Știrea inițială:

O dronă lansată de Iran a căzut într-unul dintre terminalele aeroportului Nakhichivan, iar alte câteva drone au căzut în alte locații. O altă dronă a căzut lângă o școală din orașul Nakhichivan.

Ministerul de Externe al Azerbaidjanului a confirmat „atacurile cu drone lansate de pe teritoriul iranian asupra orașului Nakhichivan“.

Războiul cu Iranul se prelungește cel puțin 100 de zile: SUA, decizie privind durata conflictului din Orientul Mijlociu

iran
azerbaidjan
razboi
