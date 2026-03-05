Iranul a atacat și Azerbaidjanul. Update: 2 civili au fost răniți și un aeroport avariat / Noi imagini de la fața locului

Update: Au apărut noi imagini de la fața locului, după atacul iranian asupra Azerbaidjanului.

???? The airport in Azerbaijan after an Iranian attack



Local channels claim the strike was targeted.



This is the first known case of such UAVs being used to strike Azerbaijani territory.



Update:

Azerbaidjanul îl convoacă pe ambasadorul Iranului în urma incidentului cu drone.

Ministerul a declarat că „atacul” pe teritoriul său încalcă dreptul internațional și a cerut Iranului să clarifice rapid situația și să ia măsuri pentru a se asigura că astfel de incidente nu se vor mai întâmpla.

„Partea azeră își rezervă dreptul de a lua măsuri de răspuns adecvate”, a declarat ministerul, adăugând că l-a convocat pe ambasadorul Iranului în țară pentru a-i exprima „un protest puternic”.

Update:

Ministerul de Externe al Azerbaidjanului a declarat că mai multe drone lansate din Iran au lovit teritoriul său, una lovind un terminal al Aeroportului Internațional Nakhchivan, iar o alta aterizând în apropierea unei clădiri școlare din satul Shakarabad.

„Condamnăm cu fermitate aceste atacuri cu drone efectuate de pe teritoriul Republicii Islamice Iran, care au dus la deteriorarea clădirii aeroportului și la rănirea a doi civili”, a declarat ministerul de externe într-un comunicat.

Știrea inițială:

O dronă lansată de Iran a căzut într-unul dintre terminalele aeroportului Nakhichivan, iar alte câteva drone au căzut în alte locații. O altă dronă a căzut lângă o școală din orașul Nakhichivan.

Ministerul de Externe al Azerbaidjanului a confirmat „atacurile cu drone lansate de pe teritoriul iranian asupra orașului Nakhichivan“.

