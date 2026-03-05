€ 5.0937
Stiri

DCNews Stiri Iranul amenință că va lovi situl nuclear israelian dacă SUA și Israel încearcă schimbarea regimului
Data actualizării: 10:59 05 Mar 2026 | Data publicării: 10:55 05 Mar 2026

Iranul amenință că va lovi situl nuclear israelian dacă SUA și Israel încearcă schimbarea regimului
Autor: Elena Aurel

israel-atac-iran-conflict-1_02994200 Sursa foto: Agerpres

Un oficial militar iranian a amenințat că Iranul va ataca situl nuclear israelian de la Dimona dacă Israelul și SUA încearcă să impună o schimbare de regim în Iran.

Iranul va lovi situl nuclear israelian de la Dimona dacă Israelul şi SUA vor căuta o schimbare de regim în Republica islamică, a ameninţat miercuri un oficial militar iranian, citat de agenţia de presă locală Isna, preluată de Reuters şi Agerpres. 

Este vorba de o instalaţie nucleară secretă situată în deşertul Negev, la sud de oraşul Dimona. Mai precis, este un reactor cu apă grea (D2O), care funcţionează pe bază de uraniu natural, în cadrul Centrului de cercetare nucleară Negev (NRCN), cunoscut şi sub numele de Centrul de la Dimona sau IRR-2 (Israel Research Reactor-2).

În ultimele zile, prim-ministrul Benjamin Netanyahu şi preşedintele Donald Trump au declarat că unul dintre obiectivele operaţiunii este "de a crea condiţiile necesare pentru ca poporul iranian să înlocuiască regimul", notează publicaţia The Jerusalem Post.

În timp ce unii responsabili israelieni au estimat că Donald Trump ar putea spune că obiectivele au fost atinse şi ar putea încheia operaţiunea în Iran în câteva zile, alţi oficiali de la Tel Aviv au declarat pentru The Jerusalem Post că SUA vor rămâne în luptă până când schimbarea regimului de la Teheran va avea efectiv loc.

"Trump intenţionează să meargă până la capăt în această privinţă", a declarat un oficial de rang înalt israelian publicaţiei menţionate. "Şi-a marcat deja obiectivul. Vrea să înlocuiască regimul şi nu are nicio intenţie să ia piciorul de pe acceleraţie", a afirmat acesta.


Războiul cu Iranul se prelungește cel puțin 100 de zile: SUA, decizie privind durata conflictului din Orientul Mijlociu

Presiune asupra conducerii iraniene

Teheranul se luptă să gestioneze situaţia actuală, nu numai din cauza pagubelor provocate liderilor de rang înalt ai regimului şi ai armatei, în special în primele momente ale ofensivei americano-israeliene, ci şi din cauza atacurilor asupra comandanţilor de nivel mediu, unităţilor din teren şi centrelor de comandă, au declarat oficiali americani şi israelieni pentru The Jerusalem Post.

În efortul de a destabiliza regimul iranian şi de a-i slăbi capacitatea de a reprima eventualele proteste, Israelul şi SUA au ţintit nu numai instalaţiile aparţinând Gardienilor Revoluţiei şi miliţiei afiliate acestora, Basij, ci şi secţiile de poliţie. Site-ul de investigaţii Bellingcat a publicat o analiză a imaginilor satelitare PlanetScope care arată că cel puţin 15 secţii de poliţie din Teheran au fost lovite.

Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 6: Dimona, în vizorul Iranului. Italia trimite ajutor statelor din Golf

iran
conflict orientul mijlociu
israel
sua
alerta nucleara
