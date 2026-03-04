Prezentatorii televiziunii de stat rusești critică atacurile americano-israeliene asupra aliatului Moscovei, Iranul, și propagă în spațiul public acuzații de „crime de război”, inducându-le rușilor ideile că Washingtonul folosește diplomația ca acoperire pentru acțiuni militare și că tactici similare ar putea fi utilizate într-o zi împotriva Rusiei, scrie The Moscow Times.

Retorica lor prezintă conflictul ca o dovadă a destabilizării SUA în străinătate, precum și un semnal de avertizare pentru Moscova, în timp ce navighează prin relații tensionate cu Washingtonul și caută un punct de sprijin în discuțiile privind Ucraina.

Presa de stat din Rusia prezintă Iranul drept "un adversar pașnic"

Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai proeminenți propagandiști de la Kremlin, a declarat în emisiunea sa săptămânală de știri de maximă audiență că SUA au făcut din negocieri o parte a strategiei lor militare.

„Ne este acum clar că procesul de negociere pare a fi doar o parte a operațiunii lor militare, o redistribuire împotriva unui adversar pașnic”, a spus el, referindu-se la discuțiile nucleare dintre SUA și Iran din săptămânile premergătoare atacurilor de la Washington.

„Această tehnică va fi folosită împotriva noastră”, a adăugat el, înainte de a afirma: „Rusia nu trebuie niciodată să facă asta”.

În cadrul emisiunii „60 de minute” de la Rossia 1, Yevgeny Popov, prezentator al postului de televiziune de stat și parlamentar din partea partidului de guvernământ Rusia Unită, a descris acțiunile președintelui american Donald Trump drept o „imersiune a Orientului Mijlociu în haos”.

SUA, prezentate drept vulnerabile și vinovate de crime de presupuse de război

Introducând un clip cu senatorul american Lindsey Graham, Popov a spus că parlamentarul vorbește despre „o altă crimă de război a armatei americane cu un zâmbet pe față”.

„De la Pearl Harbor, SUA nu au mai experimentat atacuri atât de puternice și dureroase asupra infrastructurii sale militare”, a scris Popov într-o postare pe Telegram în urma unor contraatacuri iraniene raportate.

„Statele Unite nu mai pot garanta securitatea nimănui. Nici măcar a lor. Iranul a bătut acest fapt în cuie”, a adăugat el.

Atacuri în rafală la adresa Administrației Trump din partea propagandiștilor ruși

Roman Babayan, prezentator de televiziune și radio care conduce postul de radio Govorit Moskva, a declarat că atacurile arată că SUA nu pot fi de încredere ca partener de negociere.

„Cei puternici fac ce vor. Este pur și simplu legea junglei. Dacă intră în negocieri, înseamnă că se pregătesc pentru uciderea ta”, a spus el.

„Bărbatul cu cravată roșie (Trump n.r.) ne-a povestit despre operațiunea lor militară de patru zile și vorbește despre aproximativ patru săptămâni. Calculul lor era pentru ceva complet diferit”, a spus el.

Olga Skabeyeva, co-prezentatoarea lui Popov la emisiunea „60 de minute” și una dintre cele mai recunoscute fețe de la televiziunea de stat rusă, a criticat publicarea de către Casa Albă a unui montaj al atacurilor iraniene pe melodia „Macarena”, numind-o o demonstrație a „simțului umorului pervers” al Administrației Trump.

Narațiunea agresivă a jurnaliștilor ruși confirmă faptul că paranoia lui Putin s-a adâncit

Această narațiune agresivă a jurnaliștilor ruși confirmă faptul că paranoia lui Vladimir Putin s-a adâncit după uciderea ayatollahului Ali Khamenei. Răsturnarea a doi aliați ai Rusiei - Maduro și Khamenei - în succesiune rapidă îi determină pe unii comentatori pro-Kremlin să încalce ceea ce a fost o regulă informală de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă: evitarea criticilor deschise la adresa SUA sau președintele său. Președintele rus suferă de o paranoia adânc înrădăcinată în legătură cu propria longevitate.





