Donald Trump, anunțul momentul despre războiul cu Iranul

Într-un mesaj publicat marți pe pagina sa de Truth Social, Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, le transmite iranienilor că este „prea târziu“ pentru dialog.

„Apărarea lor aeriană, Forțele Aeriene, Marina și Conducerea au dispărut. Vor să vorbească. Eu am spus „Prea târziu!”“, a scris Donald Trump pe pagina sa de Truth Social.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Cât va mai dura războiul cu Iranul? E.S. Lior Ben Dor vorbește de un „moment istoric“ pentru Israel / video

Totodată, Donald Trump a declarat că este „trist să vezi“ că relaţia dintre SUA şi Marea Britanie „nu mai este ce a fost“ cândva, după ce premierul britanic Keir Starmer a ezitat iniţial să ofere sprijin atacurilor asupra Iranului, în cadrul ofensivei americano-israeliene declanşate sâmbătă împotriva unor obiective de pe teritoriul Republicii islamice, potrivit Reuters și Agerpres.

Preşedintele american a spus că ţări precum Franţa au fost mai cooperante şi a afirmat că nu s-ar fi aşteptat niciodată ca relaţiile care erau cândva „cele mai solide dintre toate“ să se schimbe în acest mod.