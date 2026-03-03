€ 5.0981
DCNews Stiri Donald Trump, anunțul momentul despre războiul cu Iranul
Data publicării: 15:07 03 Mar 2026

Donald Trump, anunțul momentul despre războiul cu Iranul
Autor: Ioan-Radu Gava

Trump îl atacă dur pe Robert De Niro după apelul actorului la „alungarea” administrației președintelui: Un bolnav cu mintea tulburată Donald Trump, presedintele SUA. Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump anunță că liderii rămași în viață la Teheran vor să vorbească, dar este „prea târziu“.

Într-un mesaj publicat marți pe pagina sa de Truth Social, Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, le transmite iranienilor că este „prea târziu“ pentru dialog.

„Apărarea lor aeriană, Forțele Aeriene, Marina și Conducerea au dispărut. Vor să vorbească. Eu am spus „Prea târziu!”“, a scris Donald Trump pe pagina sa de Truth Social.

EXCLUSIV Cât va mai dura războiul cu Iranul? E.S. Lior Ben Dor vorbește de un „moment istoric" pentru Israel

Totodată, Donald Trump a declarat că este „trist să vezi“ că relaţia dintre SUA şi Marea Britanie „nu mai este ce a fost“ cândva, după ce premierul britanic Keir Starmer a ezitat iniţial să ofere sprijin atacurilor asupra Iranului, în cadrul ofensivei americano-israeliene declanşate sâmbătă împotriva unor obiective de pe teritoriul Republicii islamice, potrivit Reuters și Agerpres.

Preşedintele american a spus că ţări precum Franţa au fost mai cooperante şi a afirmat că nu s-ar fi aşteptat niciodată ca relaţiile care erau cândva „cele mai solide dintre toate“ să se schimbe în acest mod.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

razboi
iran
donald trump
