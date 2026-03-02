€ 5.0972
Data publicării: 19:44 02 Mar 2026

Sistemul de garanţie-returnare se extinde la ambalajele pentru borş, oţet şi apă distilată din 2028
Autor: Tiberiu Vasile

Sistemul de garanţie-returnare se extinde la ambalajele pentru borş, oţet şi apă distilată din 2028 Sursa Foto: Agerpres

Începând cu 2028, sistemul de garanție-returnare din România va fi extins și pentru ambalajele nereutilizabile de borș, oțet și apă distilată, ca parte a măsurilor de reducere a deșeurilor și stimulare a reciclării.

Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege care prevede extinderea din anul 2028 a sistemului de garanţie-returnare (SGR) şi la ambalajele primare nereutilizabile pentru borş, oţet şi apă distilată.

S-au înregistrat 79 voturi pentru, un vot împotrivă şi 33 de abţineri.

Propunerea legislativă modifică şi completează în acest sens Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

"Începând cu data de 1 ianuarie 2028, sistemul de garanţie-returnare se va aplica şi pentru ambalajele primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, utilizate pentru a face disponibile pe piaţa naţională oţetul, borşul şi apa distilată", prevede actul normativ adoptat.

Va fi interzisă introducerea pe piaţă a produselor ambalate în aceste ambalaje nereutilizabile

De asemenea, începând cu aceeaşi dată, va fi interzisă introducerea pe piaţă a produselor ambalate în aceste ambalaje nereutilizabile şi care nu sunt inscripţionate potrivit dispoziţiilor art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, cu excepţia produselor aflate în stocurile producătorilor, distribuitorilor sau comercianţilor.

Produsele aflate în stocurile producătorilor, distribuitorilor sau comercianţilor la data de 01.01.2028 vor putea fi comercializate cel mult până la data epuizării stocurilor, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2028, dată după care introducerea pe piaţă sau comercializarea lor este interzisă, mai stabileşte proiectul.

În termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a acestei legi, Executivul va modifica în mod corespunzător Hotărârea Guvernului 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile.

Senatul este primul for sesizat, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Sistemul SGR se extinde. Propunerea liberalilor
 

reciclare
senat
