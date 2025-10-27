€ 5.0848
Data publicării: 17:02 27 Oct 2025

Sistemul SGR se extinde. Propunerea liberalilor
Autor: Iulia Horovei

photo-2025-09-04-11-02-49_59003400
 

O propunere a fostului ministru al Mediului prevede extinderea sistemului de garanție-returnare și la alte tipuri de ambalaje.

Deputatul PNL Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a anunțat, luni, depunerea unei inițiative legislative potrivit căreia se extinde sistemul de garanție-returnare și la ambalajele de borș, oțet, apă distilată, cafea și produsele de cafea, precum și la borcane și ambalaje reutilizabile.

De când am putea recicla borcane 

„Am depus, astăzi, un proiect de lege care modifică legislația primară în ceea ce privește ambalajele, legat de extinderea sistemului de garanție-returnare. Practic, ducem SGR-ul și în cămară pentru că, pe lângă toate categoriile cu care ne-am familiarizat deja, urmează să extindem sistemul și la borș, la oțet, la apă distilată, la cafea sau produse pe bază de cafea. Totodată, mai am o veste foarte bună, respectiv faptul că începând cu 1 ianuarie 2027 sperăm să avem sistemul de garanție-returnare și la borcane, fie că discutăm despre borcane cu capac din metal sau de plastic, de compot, de zacuscă sau de murături”, a afirmat Fechet, la Parlament.

El a menționat că, potrivit proiectului, borcanele vor putea fi aduse la RVM-uri, la punctele de colectare, și, astfel, se va putea atinge un grad de colectare adecvată a acestora.

Sistemul garanție-returnare, și pentru ambalaj reutilizabil

Fechet a spus că acest sistem de garanție-returnare va fi și pentru ambalajul reutilizabil.

„Astăzi, SGR-ul este doar pentru ambalaj de unică folosință. Auziți, probabil, ori de câte ori introduceți o sticlă într-un RVM cum este, fie spartă, dacă discutăm despre sticlă, sau presată în cazul unui unei doze sau în cazul unui pet. Pentru ambalajul reutilizabil și sticla se poate refolosi și de 50 de ori și de 60 de ori, fiind spălată pentru sucuri, pentru apă plată sau minerală, băuturi răcoritoare, bere și așa mai departe să putem să ne folosim de aceeași infrastructură și pentru gestionarea ambalajului reutilizabil”, a menționat deputatul liberal.

Potrivit acestuia, inițiativa legislativă vine în continuarea proiectului pe care l-a scris atunci când ocupa funcția de ministru al Mediului și „va face România și mai curată decât este astăzi”.

„Sistemul este suficient de matur încât să permită extinderea lui și spun acest lucru pentru că cifrele lunii septembrie indică un grad de colectare de peste 90%, ceea ce îl face comparabil cu orice alt sistem de colectare de garanție-returnare din Uniunea Europeană și mult superior, în aprecierea mea cel puțin, față de sistemul convențional de colectare a materialelor reciclabile, unde avem un grad de colectare de 13 - 14 - 15%”, a susținut Mircea Fechet.

Întrebat dacă se va aplica și pentru capsulele reutilizabile, Fechet a spus că în niciun caz nu se poate introduce o capsulă de cafea într-un RVM.

„Deocamdată, discutăm despre ambalaje reutilizabile, capsulele reutilizabile, bineînțeles că la fel cum se întâmplă cu multe alte deșeuri care ar putea fi reciclate, ele sunt o problemă de mediu ce trebuie gestionată. În niciun caz nu putem să introducem o capsulă de cafea într-un RVM pentru că RVM-ul pretinde niște dimensiuni minime și niște dimensiuni maxime. Garanția astăzi în lege este de 50 de bani, cel mai probabil această garanție se va păstra și la ambalajul reutilizabil”, a mai spus Fechet. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

SGR
garantie-returnare
