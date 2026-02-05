€ 5.0945
Cristina Iordache, producătoarea filmului "Efectul Pufi", invitată la DC Anima - VIDEO
Data publicării: 20:30 05 Feb 2026

EXCLUSIV Cristina Iordache, producătoarea filmului "Efectul Pufi", invitată la DC Anima - VIDEO
Autor: Doinița Manic

film efectul pufi cristina iordache Cristina Iordache, producătoarea filmului "Efectul Pufi", invitată la DC Anima. Foto: captură video Youtube

Cristina Iordache, producătoare de film, vine la DC Anima.

Cristina Iordache, producătoare de film, este invitata lui Tudor-Tim Ionescu, vineri, 6 februarie 2026, începând cu ora 19:00, la DC Anima.

Aceasta ne va vorbi despre cel mai recent film al cărui producător este - "Efectul Pufi", o comedie romantică de 89 de minute, regizată și scrisă de Cristian Vasilescu. Filmul intră oficial în cinematografele din țară începând de vineri, 6 februarie 2026, iar pentru fiecare bilet achiziționat, realizatorii comediei vor dona echivalentul unei porții de hrană către adăposturile de animale.

Emisiunea va fi transmisă, vineri seara, pe Facebook și YouTube DC News, începând cu ora 19:00. Rămâneți alături de noi!

