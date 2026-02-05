€ 5.0945
DCNews Sport Imagini cu Cristi Chivu purtând flacăra olimpică la Milano (VIDEO)
Data publicării: 20:49 05 Feb 2026

Imagini cu Cristi Chivu purtând flacăra olimpică la Milano (VIDEO)
Autor: Iulia Horovei

inter chivu serie a Cristi Chivu, antrenorul echipei Inter Milano, în timpul derby-ului cu Napoli, 11 ianuarie 2026. Sursa foto: Agerpres

Antrenorul român Cristian Chivu a purtat flacăra olimpică la Milano, fiind aclamat de mii de persoane pe străzile orașului.

Antrenorul român Cristian Chivu a purtat flacăra olimpică, joi seară, pe o distanță de câteva sute de metri de-a lungul Pieței Sant’Ambrogio din Milano, unde a fost aclamat de mii de persoane pe străzile orașului-gazdă al competiției. Oamenii au strigat „Grande Cristi, Grande Chivu, Grande Mister (n.r. antrenor)!”

El a fost acompaniat de fostele tenismene Flavia Penetta, soția tenismenului italian Fabio Fognini - retras recent din activitate, și de Francesca Schiavone. 

Chivu și onoarea purtării torței olimpice

Chivu se alătură, astfel, unui grup restrâns de personalități sportive românești care au onoarea de a purta flacăra olimpică.

Legenda gimnasticii mondiale, Nadia Comăneci, purta flacăra olimpică, în urmă cu doi ani, la Jocurile Olimpice de la Paris, alături de doi titani ai tenisului: americanca Serena Williams și spaniolul Rafael Nadal, într-o ceremonie atipică a acestei competiții, în jurul Senei.

Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026 se desfășoară în perioada 6 - 22 februarie. România va fi reprezentată de 29 de sportivi la JO 2026.

Lotul României la JO de iarnă

Biatlon - Sat Olimpic Anterselva

6 sportivi (2 feminin, 4 masculin): Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea, George Buta, George Colțea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev

Tehnicieni: Gheorghe Stoian - antrenor principal, Sorin Gîrbacea și Cristian Moșoiu - antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe - antrenor principal (feminin)

Bob - Sat Olimpic Cortina

4 sportivi + 1 rezervă (masculin): Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea - titulari, Andrei Nica - rezervă

Tehnicieni: Iulian Păcioianu - antrenor principal, Dorin Grigore - antrenor secund

Patinaj artistic - Sat Olimpic Milano

o sportivă (feminin): Julia Sauter

Antrenor: Roxana Luca

Sanie - Sat Olimpic Cortina

7 sportivi (3 feminin, 4 masculin): Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu, Valentin Crețu,

Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Șerban

Tehnicieni: Alexandru Comșa - antrenor principal, Radu Eugen - antrenor secund

Sărituri cu schiurile - Sat Olimpic Predazzo

4 sportivi (2 masculin, 2 feminin): Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber

Tehnicieni: Florin Spulber - antrenor principal, Adrian Comănescu - antrenor secund

Schi alpin - Sat Olimpic Cortina (feminin), Sat Olimpic Bormio (masculin)

2 sportivi (1 feminin, 1 masculin): Sofia Moldovan, Alexandru Ștefănescu

Tehnicieni: Luigi Rossi - antrenor (feminin), Andrei Burchiu - antrenor (masculin)

Schi fond - Sat Olimpic Predazzo

3 sportivi (1 feminin, 2 masculin): Delia Reit, Paul Pepene, Gabriel Cojocaru

Tehnicieni: Ioan Lungociu - antrenor principal, Ioan Poponeci - antrenor secund

Snowboard - Sat Olimpic Livigno

două sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis

Tehnicieni: Kinda Geza - antrenor principal, Zoltan Reisz - antrenor secund

jocuri olimpice de iarna
jocuri olimpice 2026
cristi chivu
flacara olimpica
milano
