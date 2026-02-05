€ 5.0943
Produs de la Kaufland, retras de pe rafturi. ANSVSA: Dacă ați cumpărat, nu consumați
Data actualizării: 10:02 05 Feb 2026 | Data publicării: 09:57 05 Feb 2026

Produs de la Kaufland, retras de pe rafturi. ANSVSA: Dacă ați cumpărat, nu consumați
Autor: Ioan-Radu Gava

supermarket cos cumparaturi magazin imagine ilustrativa freepik Programul Kaufland de Crăciun/ foto ilustrativ Freepik

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță retragerea unui produs de pe rafturile supermarketului Kaufland.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță rechemarea unui produs comercializat de supermarketul Kaufland. Este vorba de salata de icre cu caras și ceapă, 75g, comercializată de SC NEGRO 2000 SRL.

„ANSVSA informează consumatorii că SC NEGRO 2000 SRL, împreună cu retailerul Kaufland, a inițiat rechemarea pentru un lot de Salată de icre cu caras și ceapă:

  • Salată de icre cu caras și ceapă 75g
  • Lot nr.: 167KT
  • Data limită de consum: 25.02.2026

CITEȘTE ȘI                   -                 Kaufland preia La Cocoș. Consiliul Concurenței cere condiții stricte: Să fie păstrat modelul low-cost

De ce se retrage produsul?

Rechemarea a fost inițiată din prudență, după detecția Listeriei monocytogenes 25g.

Până în prezent nu au fost raportate cazuri confirmate de îmbolnăvire asociate consumului acestor produse.

Ce trebuie să facă consumatorii?

Dacă ați achiziționat produsul din lotul menționat, vă rugăm:

  • Nu îl utilizați / nu îl oferiți spre consum;
  • Returnați produsul la magazinul de unde a fost cumpărat pentru rambursarea contravalorii;

Sau contactați gratuit: 0742 180 652

Important: Nu toate loturile produselor din gamă sunt afectate.

Lista completă a produselor și loturilor rechemate poate fi consultată în anunțul oficial publicat pe site-ul ANSVSA“, transmite Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Comentarii

