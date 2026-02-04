INS: Înmatriculările auto au crescut în trimestrul IV 2025

Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 12,7% în trimestrul IV 2025 faţă de trimestrul IV 2024 iar înmatriculările noi pentru transportul mărfurilor s-au majorat cu 13,4% în cazul înmatriculărilor noi de vehicule, informează miercuri Institutul Naţional de Statistică (INS).

Pondere mai mare a autoturismelor noi în totalul înmatriculărilor

În trimestrul IV 2025, autoturismele noi au reprezentat 33,2% din total înmatriculări noi de autoturisme, cu 5,5 puncte procentuale mai mult faţă de acelaşi trimestru al anului 2024.

Conform INS, la sfârşitul trimestrului IV 2025 circa 5% din stocul de autobuze şi microbuze era reprezentat de vehicule electrice.

În trimestrul IV 2025, comparativ cu trimestrul IV al anului 2024, înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au înregistrat creşteri la toate categoriile astfel: la categoria autobuze şi microbuze cu 24,8%, la categoria autoturisme cu 12,8% şi la categoria mopede şi motociclete cu 9,2%.

Avans accentuat al vehiculelor rutiere noi pentru pasageri

În ceea ce priveşte înmatriculările noi de vehicule rutiere noi pentru transportul pasagerilor au fost înregistrate creşteri la toate categoriile astfel: la categoria autobuze şi microbuze cu 39,1%, la categoria autoturisme cu 34,9% şi la categoria mopede şi motociclete cu 6%.

Referitor la înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor au fost înregistrate creşteri la toate categoriile astfel: la categoria autotractoare cu 19,8%, la categoria remorci şi semiremorci cu 17,9%, şi la categoria autocamioane (inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale) cu 8,7%.

Înmatriculările noi de vehicule rutiere noi pentru transportul mărfurilor au înregistrat creşteri la toate categoriile astfel: la categoria autotractoare cu 49,9%, la categoria remorci şi semiremorci cu 14,9% şi la categoria autocamioane (inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale) cu 6,8%.

Faţă de trimestrul III 2025, în trimestrul IV 2025, înmatriculările noi de vehicule rutiere au înregistrat scădere cu 0,9% la vehiculele pentru transportul pasagerilor şi cu 1,7% la vehiculele pentru transportul mărfurilor.

Structura parcului auto după normele de poluare

Vehiculele rutiere clasificate în conformitate cu Normele europene de poluare, înmatriculate în circulaţie, cuprindeau, la sfârşitul trimestrului IV 2025, în proporţie de 66,2%, vehicule cu normele de poluare Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 şi în proporţie de 9,6%, vehicule cu norma de poluare Non-Euro.

Pentru categoria autoturisme, cea mai însemnată pondere a fost deţinută de vehicule conforme cu norma europeană Euro 4, respectiv 32,1%; pentru categoria autobuze şi microbuze cele mai multe vehicule, respectiv 22,9% au fost clasificate în norma Euro 6, iar pentru categoria mopede şi motociclete, cele mai multe vehicule, respectiv 21,7% au fost clasificate Non-Euro.

Vehiculele conforme cu norma europeană Euro 3 au predominat pentru categoria autocamioane în proporţie de 26,1%, cele conforme cu norma Euro 6 au fost preponderente pentru categoria autotractoare în proporţie de 47,9%, în timp ce pentru categoria vehicule rutiere pentru scopuri speciale cele mai multe vehicule, respectiv 21,0% au fost clasificate în norma Non-Euro.