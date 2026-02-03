€ 5.0959
|
$ 4.2958
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.2958
 
DCNews Stiri În această seara, de la ora 20:00, în “O nouă șansă”. Omul care a dat codul tăcerii din lumea interlopă pe rigoarea catalogului
Data publicării: 11:58 03 Feb 2026

În această seara, de la ora 20:00, în “O nouă șansă”. Omul care a dat codul tăcerii din lumea interlopă pe rigoarea catalogului
Autor: Dana Mihai

O noua sansa _ Kanal D În această seara, de la ora 20:00, în “O nouă șansă”

Serialul „O nouă șansă”, difuzat la Kanal D în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 20:00, continuă să captiveze telespectatorii cu o poveste cutremurătoare despre iertare, sacrificiu și lupta unor părinți.

Serialul „O nouă șansă”, difuzat la Kanal D în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 20:00, continuă să captiveze telespectatorii cu o poveste cutremurătoare despre iertare, sacrificiu și lupta unor părinți pentru a-și salva copiii. În centrul acestui uragan de evenimente se află Sadi Payaslı (Ertan Saban), bărbatul care a dat codul tăcerii din lumea interlopă pe rigoarea catalogului, dar care descoperă că drumul spre mântuire este pavat cu încercări ce îl vor testa la fiecare pas.

Tensiune maximă la Liceul Karabayır

Tensiunea va atinge cote maxime pe holurile Liceului Karabayır în episodul din această seară, iar aerul va deveni aproape irespirabil. Sosirea lui Sadi Payaslı va marca definitiv destinele tuturor celor din jur. Fostul infractor, convertit acum în mentor, devine scutul unor adolescenți extrem de vulnerabili.

„Pentru mine nu sunteți doar un număr, să nu uitați asta!”, le spune Sadi Payaslı tinerilor, cu autoritatea omului care a cunoscut întunericul anilor pierduți în spatele gratiilor, acolo unde identitatea se șterge și devii doar o cifră într-un registru rece.

Pentru Mert (Özgün Karaman), Aylin (Melisa Bostancıoğlu), Melek (Rojbin Erden), Can (Ali Berge) și Zülfikar (Onur Özer), aceste cuvinte cad ca un trăsnet de speranță. Libertatea este la un singur pas distanță, dar umbrele traumelor familiale îi trag constant înapoi în prăpastie. Sadi Payaslı vrea să îi salveze cu orice preț, dar în oglindă vede propria sa bătălie: o luptă nu cu sistemul, ci cu el însuși.

În afara școlii, viața lui Sadi este un alt câmp de luptă, unul al sentimentelor contradictorii fata de Songul (Devrim Özkan).

Ea, proaspăt intrată în poliție, el, un bărbat care a fugit toată viața de brațul legii. Sunt ca două pietre tari care se ciocnesc frontal, însă, fără să realizeze, fiecare conflict îi apropie și mai mult.

Nu ratați episodul din această seară

Nu ratați în această seară, de la ora 20:00, un nou episod din serialul „O nouă șansă”, la Kanal D, pentru a vedea cum evoluează relația dintre cei doi și dacă Sadi Payaslı va reuși să își pună amprenta salvatoare pe destinul tinerilor de la Liceul Karabayır.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

O nouă șansă Kanal D
serial turcesc Kanal D
O nouă șansă episod
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Ce pedeapsă a primit polonezul implicat într-un plan rusesc de asasinare a lui Zelenski
Publicat acum 23 minute
Gabriel Biriș: "Taxa Temu" nu alungă avioanele de la București
Publicat acum 27 minute
NASA amână revenirea pe Lună după o problemă majoră apărută în timpul „repetiției generale” Artemis II
Publicat acum 46 minute
Sorin Grindeanu, în Israel. Întrevedere cu Benjamin Netanyahu
Publicat acum 54 minute
Alimentele pe care trebuie să le mănânci pentru a avea rezultate la sală
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 40 minute
Horoscop 3 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 56 minute
Linkul pe care îți vine să dai click, dar e o mare capcană. Un SMS te poate face să pierzi banii în 10 secunde
Publicat acum 6 ore si 42 minute
China, nouă viziune asupra lumii. Mesajul președintelui Xi Jinping
Publicat acum 6 ore si 43 minute
Cum arată viitorul imobiliarelor în România. Ai de gând să-ți cumperi un astfel de apartament? Atenție la capcane!
Publicat acum 6 ore si 59 minute
BANCUL ZILEI: Bulă, însurat în America
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close