În această seara, de la ora 20:00, în “O nouă șansă”. Omul care a dat codul tăcerii din lumea interlopă pe rigoarea catalogului

Serialul „O nouă șansă”, difuzat la Kanal D în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 20:00, continuă să captiveze telespectatorii cu o poveste cutremurătoare despre iertare, sacrificiu și lupta unor părinți pentru a-și salva copiii. În centrul acestui uragan de evenimente se află Sadi Payaslı (Ertan Saban), bărbatul care a dat codul tăcerii din lumea interlopă pe rigoarea catalogului, dar care descoperă că drumul spre mântuire este pavat cu încercări ce îl vor testa la fiecare pas.

Tensiune maximă la Liceul Karabayır

Tensiunea va atinge cote maxime pe holurile Liceului Karabayır în episodul din această seară, iar aerul va deveni aproape irespirabil. Sosirea lui Sadi Payaslı va marca definitiv destinele tuturor celor din jur. Fostul infractor, convertit acum în mentor, devine scutul unor adolescenți extrem de vulnerabili.

„Pentru mine nu sunteți doar un număr, să nu uitați asta!”, le spune Sadi Payaslı tinerilor, cu autoritatea omului care a cunoscut întunericul anilor pierduți în spatele gratiilor, acolo unde identitatea se șterge și devii doar o cifră într-un registru rece.

Pentru Mert (Özgün Karaman), Aylin (Melisa Bostancıoğlu), Melek (Rojbin Erden), Can (Ali Berge) și Zülfikar (Onur Özer), aceste cuvinte cad ca un trăsnet de speranță. Libertatea este la un singur pas distanță, dar umbrele traumelor familiale îi trag constant înapoi în prăpastie. Sadi Payaslı vrea să îi salveze cu orice preț, dar în oglindă vede propria sa bătălie: o luptă nu cu sistemul, ci cu el însuși.

În afara școlii, viața lui Sadi este un alt câmp de luptă, unul al sentimentelor contradictorii fata de Songul (Devrim Özkan).

Ea, proaspăt intrată în poliție, el, un bărbat care a fugit toată viața de brațul legii. Sunt ca două pietre tari care se ciocnesc frontal, însă, fără să realizeze, fiecare conflict îi apropie și mai mult.

Nu ratați episodul din această seară

Nu ratați în această seară, de la ora 20:00, un nou episod din serialul „O nouă șansă”, la Kanal D, pentru a vedea cum evoluează relația dintre cei doi și dacă Sadi Payaslı va reuși să își pună amprenta salvatoare pe destinul tinerilor de la Liceul Karabayır.