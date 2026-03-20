Un „mare acord” Belarus-SUA, în negociere pentru normalizarea relațiilor. Anunțul lui Lukașenko

Preşedintele belarus Alexander Lukaşenko a anunţat vineri că Belarusul şi SUA lucrează la un "mare acord" pentru normalizarea definitivă a relaţiilor bilaterale, relatează agenţia EFE.

"În timpul negocierilor, americanii, în numele preşedintelui Donald Trump, au propus un mare acord care să abordeze mai multe puncte de pe agenda noastră", a precizat Lukaşenko, un aliat al preşedintelui rus Vladimir Putin.

El a făcut aceste declaraţii după întâlnirea de joi cu emisarul lui Trump, John Cole, întâlnire urmată de eliberarea a 250 de deţinuţi politici belaruşi. Mai mult, a existat discuția ca președintele belarus să viziteze Casa Albă curând.

Washingtonul a anunţat în schimb ridicarea sancţiunilor împotriva Ministerului de Finanţe din Belarus şi a două bănci belaruse.

În ultimele luni Washingtonul ridicase deja parţial sancţiunile asupra potasiului exportat de Belarus şi asupra companiei aeriene Belavia, tot în schimbul eliberării mai multor deţinuţi politici, mulţi dintre aceştia fiind condamnaţi pentru participarea la protestele din 2020 împotriva realegerii lui Lukaşenko preşedinte.

"Marele acord" cu SUA va merge dincolo de tema eliberării opozanţilor încarceraţi

Acordul propus de Washington este "important", iar "noi ne-am formulat interesele şi le-am trimis americanilor propunerile relevante", a mai spus preşedintele belarus.

El a mai menţionat că "marele acord" cu SUA va merge dincolo de tema eliberării opozanţilor încarceraţi şi va include redeschiderea ambasadelor la Minsk şi Washington, precum şi chestiuni legate de "stocarea materialelor nucleare" deţinute de Belarus.

Oficiali americani au declarat pentru Reuters că interacţiunea cu Lukaşenko face parte dintr-un efort de a-l îndepărta pe acesta de influenţa lui Putin, măcar într-o anumită măsură, demers privit cu scepticism de opoziţia din Belarus.

SUA şi Uniunea Europeană au impus sancţiuni extinse Belarusului după ce Lukaşenko a lansat o represiune violentă împotriva protestatarilor în urma alegerilor prezidenţiale din 2020 contestate de opoziţia susţinută de Occident. Majoritatea activiştilor opoziţiei care nu au fugit din ţară au ajuns în detenţie.

Sancţiunile occidentale au fost înăsprite după ce Lukaşenko a permis ca ţara sa să fie folosită de armata rusă ca platformă în lansarea invaziei asupra Ucrainei în 2022, conform Agerpres.

