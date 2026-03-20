DCNews Stiri Un „mare acord” Belarus-SUA, în negociere pentru normalizarea relațiilor. Anunțul lui Lukașenko
Data publicării: 16:27 20 Mar 2026

Un „mare acord” Belarus-SUA, în negociere pentru normalizarea relațiilor. Anunțul lui Lukașenko
Autor: Tiberiu Vasile

Alexander Lukașenko, președintele Belarusului Alexander Lukașenko, președintele Belarusului. Foto: Agerpres

Președintele belarus Alexander Lukașenko a anunțat că Belarus și Statele Unite negociază un „mare acord” pentru normalizarea relațiilor.

Preşedintele belarus Alexander Lukaşenko a anunţat vineri că Belarusul şi SUA lucrează la un "mare acord" pentru normalizarea definitivă a relaţiilor bilaterale, relatează agenţia EFE.

"În timpul negocierilor, americanii, în numele preşedintelui Donald Trump, au propus un mare acord care să abordeze mai multe puncte de pe agenda noastră", a precizat Lukaşenko, un aliat al preşedintelui rus Vladimir Putin.

El a făcut aceste declaraţii după întâlnirea de joi cu emisarul lui Trump, John Cole, întâlnire urmată de eliberarea a 250 de deţinuţi politici belaruşi. Mai mult, a existat discuția ca președintele belarus să viziteze Casa Albă curând.

Washingtonul a anunţat în schimb ridicarea sancţiunilor împotriva Ministerului de Finanţe din Belarus şi a două bănci belaruse.

În ultimele luni Washingtonul ridicase deja parţial sancţiunile asupra potasiului exportat de Belarus şi asupra companiei aeriene Belavia, tot în schimbul eliberării mai multor deţinuţi politici, mulţi dintre aceştia fiind condamnaţi pentru participarea la protestele din 2020 împotriva realegerii lui Lukaşenko preşedinte.

"Marele acord" cu SUA va merge dincolo de tema eliberării opozanţilor încarceraţi

Acordul propus de Washington este "important", iar "noi ne-am formulat interesele şi le-am trimis americanilor propunerile relevante", a mai spus preşedintele belarus.

El a mai menţionat că "marele acord" cu SUA va merge dincolo de tema eliberării opozanţilor încarceraţi şi va include redeschiderea ambasadelor la Minsk şi Washington, precum şi chestiuni legate de "stocarea materialelor nucleare" deţinute de Belarus.

Oficiali americani au declarat pentru Reuters că interacţiunea cu Lukaşenko face parte dintr-un efort de a-l îndepărta pe acesta de influenţa lui Putin, măcar într-o anumită măsură, demers privit cu scepticism de opoziţia din Belarus.

SUA şi Uniunea Europeană au impus sancţiuni extinse Belarusului după ce Lukaşenko a lansat o represiune violentă împotriva protestatarilor în urma alegerilor prezidenţiale din 2020 contestate de opoziţia susţinută de Occident. Majoritatea activiştilor opoziţiei care nu au fugit din ţară au ajuns în detenţie.

Sancţiunile occidentale au fost înăsprite după ce Lukaşenko a permis ca ţara sa să fie folosită de armata rusă ca platformă în lansarea invaziei asupra Ucrainei în 2022, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Lukașenko a semnat aderarea Belarusului la Consiliul pentru Pace al lui Trump
 

Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
S-a aflat cine a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci. „Surpriză, e o femeie!”, susține fiica marelui fotbalist român
Publicat acum 7 minute
Ministrul Apărării confirmă: Trei avioane americane au decolat de la București. "Nu știu unde se duc"
Publicat acum 10 minute
Îmbrățișarea care te poate costa mii de lei: Avertismentul polițiștilor, după ce un bărbat din Arad a căzut în capcana unui hoț
Publicat acum 56 minute
Donald Trump, nou atac la NATO: „Fără SUA, e un tigru de hârtie”
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Un „mare acord” Belarus-SUA, în negociere pentru normalizarea relațiilor. Anunțul lui Lukașenko
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 41 minute
Cine l-a presat, de fapt, pe Donald Trump să atace Iranul. Col. (r) Tudor Păcuraru, informații mai puțin cunoscute despre războiul din Orientul Mijlociu / video
Publicat acum 10 ore si 31 minute
Mai rămâne Ilie Bolojan premier al României? Nicușor Dan face, noaptea, de la Bruxelles, pentru prima oară un pas în spate: Vom mai vedea
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Actorul Chuck Norris a murit
Publicat acum 9 ore si 53 minute
Horoscop 20 martie 2026. Soarele intră în Berbec. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 9 ore si 0 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 21: Trump îi numește „lași” pe aliații NATO /Personalul NATO din Irak, evacuat
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
