€ 5.2056
|
$ 4.4479
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2056
|
$ 4.4479
 
DCNews Politica Băsescu: „În fața unei drone, un Abrams și un tanc românesc fac aceleași parale”
Data publicării: 13 Mai 2026

Băsescu: „În fața unei drone, un Abrams și un tanc românesc fac aceleași parale”
Autor: Andrei Itu

traian basescu foto Facebook Traian Băsescu

Traian Băsescu afirmă că Europa trebuie să investească mai mult în apărare și tehnologie militară modernă, ce include sateliți și echipamente de ultimă generație. Băsescu susține că România are nevoie de tehnologie militară modernă.

Traian Băsescu afirmă că Europa trebuie să investească mai mult în apărare și tehnologie militară modernă, ce include sateliți și echipamente de ultimă generație. Băsescu susține că România ar trebui să își reia producția de tancuri în fabrici locale, utilizând tehnologii cumpărate sau împrumutate și să nu depindă doar de importuri precum tancurile Abrams ori cele germane.

Mai mult, Băsescu spune că, în contextul noilor amenințări precum dronele, diferențele dintre un tanc românesc și unul străin sunt mai puțin importante, crucială fiind adaptarea rapidă la evoluțiile tehnologice din domeniul militar.

Băsescu:  În fața unei drone, ori e un tanc Abrams, ori un tanc românesc… face tote atâtea parale

”De asta am spus de cinci-șapte ani… trebuie să fie posibil așa ceva (înarmarea Europei – n.red.). Lansăm sateliții ca să avem informații și trebuie să investim în echipamente de ultimă generație. Mă uitam la discuțiile legate de programul SAFE, vrem tancuri Abrams sau tancuri germane… foarte bine, dar și România a făcut tancuri, iar acum poate să continue să facă. Împrumută sau cumpără tehnologia pe care nu o are, dar face tancurile la Mizil sau la București, unde le făceam înainte la Uzina Mecanică. În fața unei drone, ori e un tanc Abrams, ori un tanc românesc… face tote atâtea parale. Deci trebuie o gândire foarte elastică și capabilă să vadă evoluțiile tehnologice în desfășurare”, a spus Traian Băsescu, la TVR Info.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
De ce înfometarea distruge mușchii și cum putem „păcăli” celulele grase pentru a slăbi? Dr. Doru Negru: „Organismul nostru nu ține minte că ai mâncat”
Publicat acum 17 minute
Băsescu: „În fața unei drone, un Abrams și un tanc românesc fac aceleași parale”
Publicat acum 21 minute
Traian Băsescu: România trebuie să păstreze „chiar și cu unele concesii” parteneriatul cu SUA
Publicat acum 39 minute
Atac rusesc cu drone în Cernăuți: Cele mai lungi alerte aeriene de la începutul războiului
Publicat acum 44 minute
Mașinile electrice din București primesc peste 200 de stații noi de încărcare. Unde vor fi montate
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 23 minute
Meniul cu care Nicușor Dan i-a așteptat la Cotroceni pe liderii B9. Ce au mâncat Nawrocki și Zelenski / Mark Rutte, preparate preferențiale
Publicat acum 14 ore si 36 minute
Horoscop 13 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 9 minute
Cu banii primiți din PNRR, România finanțează deficitul bugetului de stat. Șoc la Bruxelles, după răspunsul MIPE: Cum așa?
Publicat acum 13 ore si 32 minute
Câte penisuri are urechelnița? Pariu că nici nu bănuiești răspunsul. Insecta îi șochează pe cercetători
Publicat acum 6 ore si 20 minute
Lună Nouă în Taur, 16 mai. Patru zodii își pot schimba viața
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close