Băsescu: „În fața unei drone, un Abrams și un tanc românesc fac aceleași parale”

Traian Băsescu afirmă că Europa trebuie să investească mai mult în apărare și tehnologie militară modernă, ce include sateliți și echipamente de ultimă generație. Băsescu susține că România ar trebui să își reia producția de tancuri în fabrici locale, utilizând tehnologii cumpărate sau împrumutate și să nu depindă doar de importuri precum tancurile Abrams ori cele germane.

Mai mult, Băsescu spune că, în contextul noilor amenințări precum dronele, diferențele dintre un tanc românesc și unul străin sunt mai puțin importante, crucială fiind adaptarea rapidă la evoluțiile tehnologice din domeniul militar.

Băsescu: În fața unei drone, ori e un tanc Abrams, ori un tanc românesc… face tote atâtea parale

”De asta am spus de cinci-șapte ani… trebuie să fie posibil așa ceva (înarmarea Europei – n.red.). Lansăm sateliții ca să avem informații și trebuie să investim în echipamente de ultimă generație. Mă uitam la discuțiile legate de programul SAFE, vrem tancuri Abrams sau tancuri germane… foarte bine, dar și România a făcut tancuri, iar acum poate să continue să facă. Împrumută sau cumpără tehnologia pe care nu o are, dar face tancurile la Mizil sau la București, unde le făceam înainte la Uzina Mecanică. În fața unei drone, ori e un tanc Abrams, ori un tanc românesc… face tote atâtea parale. Deci trebuie o gândire foarte elastică și capabilă să vadă evoluțiile tehnologice în desfășurare”, a spus Traian Băsescu, la TVR Info.